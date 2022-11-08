أخلاقنا الجميلة.. «أسماء» تؤهل طلاب الجامعات الجدد بمحاضرات و«كورسات» مجانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عالم الجامعة آفاق مفتوحة ربما لم يقوى الكثير من الطلاب الجدد على الاندماج معه بخاصة في العام الدراسي الأول، فتغير علاقات الزمالة والصداقة بين الطلاب بعد تجاوز مرحلة المدرسة قد يصدم العديد منهم، لذلك قررت «أسماء» تقديم الدعم لحديثي العهد بالتعليم الجامعي من واقع خبراتها.

مبادرة مجتمعية تطوعية لمساعدة طلاب الجامعات الجدد

حبها لعمل الخير وإفادة غيرها، حرك أسماء طلال، خريجة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال دفعة 2022، لإطلاق مبادرة تطوعية لطلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، لمساعدتهم وتقديم سُبل الدعم لهم بالمجان إيمانا منها بأهمية الدور المجتمعي لكل شخص وضرورة ترك بصمة وأثر إيجابي للآخرين: «بقدم محاضرات وجلسات تنمية بشرية في مختلف الموضوعات التنموية اللي بتساعد على تكوين شخصية طالب واعي وناضج عقليًا وشخصية سوية نفسيًا ومجتمعيًا وتنمية مهاراته الدراسية».

لم تبخل «أسماء» بعلمها وخبرتها في العمل التطوعي، بل جلبت العديد من المتخصصين والإخصائيين لمساعدة الطلاب المتقدمين لتلك الدورات المجانية التي تشرف عليها بحسب حديثها لـ«هُن»: «تعاونت مع إخصائيي التربية النفسية والاجتماعية بداخل المدارس المختلفة، كمان تعاونت مع أكاديميات ومؤسسات خاصة عشان تأهيل الطلاب قبل المرحلة الجامعية، عشان نقدر نطور الشخصية ونؤهل الطلاب إلى مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل كمان».

الأمر لم يقف على التأهيل العلمي فحسب، بل التأهيل المجتمعي أيضًا من خلال محاضرات التنمية البشرية المقدمة للطلاب: «بنقولهم إن أي مشكلة ليها حل، وأننا معاهم وهنساعدنم بكل طاقتنا».

خصصت أسماء، فصلا داخل إحدى المدارس لفعاليات المبادرة: «أستاذة إيناس إخصائية التربية النفسية ساعدتني في عمل تصريح سنوي ليّ داخل إحدى المدارس، اللي تم تجهيزها للمحاضرات وكان رجع الصدى كويس، وبيطلبوا إني أنزلهم كتير».

إقبال كبير من الطلاب على المبادرة

ذاع صدى المبادرة في محافظة السويس، مسقط رأس «أسماء»: «في آخر كل محاضرة بناخد رأي الطلاب، وبيكون ردهم أنهم بيستفادوا جدا، وكل مرة العدد بيزيد وكل اللي حضر بيصمم يحضر كل المحاضرات، بالفعل ابتدينا نكبر المكان ونسمح لكل طالب على قد ما نقدر أنه يحضر».

تسعى أسماء طلال، لتعميم مبادرتها داخل جميع مدارس مصر، حتى تستطيع تقديم أكبر قدر من الدعم لطلاب الجامعات الجدد.