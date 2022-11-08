كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين د.. أعراض وأضرار وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

نقص فيتامين د أو الحديد في الجسم يسبب مشاكل صحية ويجعل الشخص دائما ما يشعر بمجهود من أقل مجهود والقلق وقلة النوم وغيره من الأعراض وينتج عنه بعض الأمراض، لذا يجب الحصول على النسبة التي تحتاجها لتجنب التعرض لأي أضرار وهو ما نرصده في السطور التالية.

ويرصد «هن» كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين د بالتفاصيل، بحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية ووالدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة والموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

أعراض نقص فيتامين د

- يشعر الشخص بالإجهاد الشديد من أقل مجهود.

- شحوب في الوجه.

- شحوب في كف اليد.

- شحوب في لون جلد الشخص الطبيعي.

- تغيرات مزاجية مع مشاعر اليأس والحزن والنسيان.

- فقدان الاهتمام بهوايته والأنشطة المفضلة.

- الشعور بالقلق بشكل دائم.

- قلة النوم.

- آلام بالعظام وفي أسفل الظهر.

- صعوبة في التئام الجروح.

- زيادة في الوزن.

نقص فيتامين د عند النساء

يظهر نقص فيتامين د أكثر عند الفتيات في مرحلة البلوغ بخلاف نقصه لدى الأطفال، بسبب فقدان جزء من الدم، وتظهر الأعراض عليهم كما يلي.

- آلام في الصدر.

- الشعور بالتعب، والإرهاق، والضعف.

- برودة اليدين، والقدمين.

صعوبة في التركيز.

الصداع.

- عدم انتظام نبضات القلب.

- الشعور برغبة شديدة في تناول المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الطين أو الطلاء.

- ضيق في النفس.

- تكسير الأظافر.

-تشققات حول الفم.

- تورم اللسان، وتقرحه.

نقص فيتامين د وتساقط الشعر

كما يسبب نقص فيتامين د عند النساء إلى تساقط الشعر، وفي حالة المرأة الحامل، من الممكن أن يؤدي فقر الدم الذي ينتج من نقص فيتامين د إلى ولادة مبكرة، أو ولادة طفل ناقص الوزن.

نقص فيتامين د عند الأطفال

نقص فيتامين د عند الأطفال مثل أعراض الكبار كما ذكر سابقا، وبشكل عام نقص الحديد يعتبر أمر خطير ويسبب بعض الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية والكلى.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين د إلى تدمير الصحة، ويزيد من أضراره على أصحاب الأمراض المزمنة مثل مصابي الحساسية الصدر والربو، وينتج عنه زيادة الإصابة بنزلات البرد، وحدوث التهاب رئوي، والهشاشة العظام.

علاج نقص فيتامين د

- في البداية يجب عمل تحاليل من للتأكد من نقص فيتامين د.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين د مثل عصير الليمون والفواكه الحمضية.

- التعرض لأشعة الشمس.

- ممارسة الرياضة.

الابتعاد عن تناول الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة والانتظار ساعتين.

- زيارة الطبيب للحصول على الدواء المناسب لك.