خبيرة أبراج تكشف أصعب الرجال في العلاقات العاطفية: عيوبهم كتير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمتلك كل الأشخاص عيوبا في صفاتهم وطباعهم، ولكن هناك بعض التصرفات التي لا تتحملها المرأة من الرجل خلال العلاقات العاطفية وهو ما نرصده في السطور التالية.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أصعب الرجال في الأبراج بسبب العيوب وهو ما يزعج الطرف الآخر في العلاقات العاطفية.

أصعب الرجال في الأبراج

برج العقرب

يمتلك صاحب برج العقرب الكثير من العيوب، حيث إنه شخص يتصف بالشك ويحب التحكم في الطرف الآخر ومعرفة كل الأمور عنها، أما بالنسبة له لا يريد أنها تعلم عنه أي شيء، وفقا لعبير.

وعندما يتزوج رجل برج العقرب، سيضع شريكة الحياة في العديد من الاختبارات الكبيرة وخاصة أن لا تكون كذابة أو لئيمة بحسب وصف خبيرة الأبراج، إلا أنه أيضا يتصف بالجدعنة مع الطرف الآخر وفي حال كان هو أيضا سبب المشكلة ويحاول تقديم المساعدة.

برج السرطان

يعتبر صاحب برج الصعب ثاني أصعب أبراج الرجال كونه شخصا يتصف بالغموص والكذب كما أنه ضعيف أمام الجنس الآخر، ويفضل الارتباط بالعلاقات المستحيلة.

برج العذراء

وصفت خبيرة الأبراج صاحب برج العذراء بأنه من الشخصيات الصعبة لأنه لديه طباع الكذب ولا يحب القيود والزواج ويفضل اختيار شريكة حياة لن تعمل على التدخل في حريته لأنه لا يحب الارتباط بالتزامات، كما أنه شخص بارد.