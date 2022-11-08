طريقة عمل صوص الشوكولاتة.. خطوات سهلة لطعم أفضل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صوص الشوكولاتة رائع لتزيين الحلويات الغربية مثل الكيك، والبراونيز، وهو رائع كذلك مع الزلابية والكنافة وبعض الحلويات الشرقية، فيما يلي طرق عمل صوص الشوكولاتة في البيت بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

صوص الشوكولاتة بالكاكاو في الخلاط بدون حليب

10 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة نوعية جيدة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة .

50 جرام زبدة.

4 ملاعق كبيرة سكر ناعم.

نصف كوب ماء.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

يخلط الكاكاو مع الحليب في الخلاط.

يضاف السكر واخلطي مرة أخرى.

يضاف الماء بالتدريج مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة اللينة.

يوضع على النار قدر به ماء وعندما يغلي ضعي فوقه وعاء من زجاج وذوبي الزبدة فيه.

يضاف خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة.

يحرك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمياً ناعماً.

استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد.

صوص الشيكولاتة للسينابون

200 جرام من الشوكولاتة الخام.

30 جرام من الكاكاو البودرة.

نصف كوب من القشدة.

ثلث كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

في وعاء نضع القشدة والزبدة والحليب، وتترك على حمام مائي ساخن.

بعد أن تذوب المكونات يتم إضافة الكاكاو والشوكولاتة الخام بالتدريج.

تقلب بشكل مستمر حتى تذوب الشوكولاتة تماما.

يزين السينابون بالصوص ويقدم بالهناء والشفاء.