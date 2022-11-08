علاج حب الشباب.. ابعد عن التوتر والضغط النفسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الشباب والفتيات بوجه خاص عن طرق علاج حب الشباب، إذ يتعرض العديد منهم لظهور الحبوب بكثرة في الوجه، ما تترك العديد من البُقع والالتهابات، والحفر الحمراء التي تسبب الحكة، فضلًا عن المظهر غير المُفضل الذي لا يمحوه حتى المكياج.

علاج حب الشباب

ويرصد «هن» في السطور التالية طرق علاج حب الشباب، خاصة للفتيات اللاتي يعانين من الأمر.

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية

أوضحت الدكتورة شيماء العش، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر، إن حب الشباب في البشرة الدهنية، عادًة ما يكون بسبب التغير في الهرمونات فضلًا عن الزيادة في الإفرازات الدهنية وتراكم الجلد الميت على سطح البشرة، ما ينتج عنه ظهور حب الشباب.

ونصحت الطبيبة خلال حديثها من قبل لـ «هُن» بضرورة عدم المساس بها باليد، مع اختيار الغسول المناسب لحب الشباب الذي من شأنه يخف من الإفرازات الدهنية الزائدة والجلد الميت المتراكم دون أن يحدث التهاب في البشرة.

كما نصحت الطبيبة بضرورة استخدام واقي الشمس، مع كريمات علاج الالتهاب.

ونصحت استشاري الجلدية بضرورة الذهاب إلى طبيب متخصص لعلاج حب الشباب وعمل جلسات علاج طبيعي عن طريق التقشير، مؤكدة إن علاج حب الشباب في النهاية يختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن علاج كل الأنواع بطريقة واحدة سواء عن طريق الجلسات أو الأدوية.

علاج حب الشباب عند البنات

في هذا الصدد، قدمت الدكتور طاهرة لهيطة، استشاري الجلدية، عدة نصائح للفتيات، في لقاء سابق مع الإعلامية رضوى الشربيني، جاءت على النحو التالي:

عدم وضع طبقات من المكياج أعلى الحبوب.

التخلص من أدوات مستحضرات التجميل وعلى رأسها «الإسفنج والفرشاة» حال استخدامها بوضع المكياج على الحبوب.

عدم تفريغ الحبوب باليد، أو المساس بها بأي طريقة.

عدم استخدام منتجات إزالة الشعر الزائد على الأماكن التي تحتوي على الحبوب.

علاج حب الشباب النفسي

أوضحت الدكتور طاهرة لهيطة، إن سبب ظهور حب الشباب هو الضغط والتوتر النفسي، الذي يتسبب في فرز بعض الأنواع من الهرمونات المسؤولة عن تغير نوع الدهون

ونصحت الطبيبة بضرورة الابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي، والتحكم في الحالة النفسية، فضلًا عن تجنب الإفراط في السكريات ومنتجات الألبان.