كيف تساعد طفلك على إطلاق مشروع صغير خاص به؟.. 4 خطوات تساعدك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تأسيس مشروع خاص رغبة في الاعتماد على النفس دون الحاجة إلى تشكيل أعباء مادية على الوالدين، أمر يحرص عليه العديد من الأطفال والمراهقين بمراحلهم العمرية المختلفة، ولكن قد يحتاج البعض منهم إلى توجيهات صحيحة من آبائهم للتعرف على كيفية بدء مشروعات صغيرة بخطوات ناجحة.

ونقلًا عن ما نقل موقع parents العالمي، يمكن للآباء مساعدة أطفالهم بخطوات بسيطة وصحيحة تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، والتي يأتي من بينها:

1- كتابة الأهداف

يجب على الآباء أن يساعدوا أولادهم على تدوين أهدافهم بشكل مرتب، لأن هذه الخطوة تعد هي لبنة الأساس بأي مشروع خاص، كما أنها تحفز صاحبها على تحقيق أحلامه والوصول لها.

2- اعتماد المشروع على مصلحة طفلك

يجب على الآباء أن يبذلوا جهودهم في مساعدة أبنائهم على إدراك أن لتأسيس هذا المشروع عائد إيجابي عليهم، وذلك على الجانبين المادي والمعنوي.

3- وضع خطة عمل شاملة

يمكن أن يساعد تحديد أشياء معينة «وضع خطة عمل»، مثل التكاليف والأهداف وغيرها مع أولادك، في تجنب الوقوع في الأخطاء، وكذلك السير على خطى صحيحة وواضحة.

4- طرح الأسئلة

يتعين عليك طرح التساؤلات المتعلقة بشأن خطوات تأسيس المشروع ونجاحه من حين لآخر على طفلك، وذلك حتى يشعر بتشجيعك وتحفيزك له على مدار الوقت.