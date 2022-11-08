الامارات | حكم بجلد اثنين من نجوم تيك توك في نيجيريا لسخريتهما من مسؤول حكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على اثنين من نجوم تيك توك في نيجيريا بالجلد 20 جلدة لكل منهما وتنظيف المحكمة لمدة 30 يوم ودفع غرامة مالية والاعتذار العلني، بعد استخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من مسؤول حكومي.

إذ أدين كل من مبارك عيسى محمد ومحمد بولا بتهمة التشهير بحاكم ولاية كانو الشمالية عبد الله قندوجي. ويحسب محامي المتهمين إنهما لن يطعنا في الحكم.

وشهدت نيجيريا عددا متزايدا من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقدمون محتوى كوميدي ​​للتعليق على القضايا الاجتماعية والسياسية.

وتم القبض على مبارك عيسى محمد ومحمد بولا الأسبوع الماضي بعد أن نشرا مقطع فيديو يسخران فيه من الحاكم بسبب الاستيلاء على أراض والفساد والنوم أثناء العمل بحسب المزاعم.

وقال محامي الشابين بشير يوسف لبي بي سي إنهم لن يطعنوا في الحكم لأنه حكم "غير احتجازي" - ما يعني أن المدانين لن يسجنوا.