طريقة عمل القرنبيط المقرمش.. مكونات سهلة ومذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل القرنبيط المقرمش للحصول على المذاق المتميز والشهي والتوابل التي تحتاجها وهو من الأكلات الشعبية المفضلة لدى العديد من الأشخاص وخاصة أنها تحتوي على فوائد عدة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالتفاصيل من المكونات وكيفية تحضيرها فيما يلي.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

مقادير القرنبيط المقرمش

- كوب من الدقيق

- 4 بيضات

- كوب لبن رايب

- شبت مفروم

- كزبرة مفرومة

- رأس ثوم مفرومة

- ملح وفلفل أسود

- ملعقة صغيرة كمون

- ملعقة صغيرة شطة

- زيت للقلي

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

- في البداية، يتم تقطيع القرنبيط إلى الشكل المرغوب فيه.

- بعد ذلك يتم سلقه وإضافة إليه الكمون والملح.

- وفي وعاء آخر عميق خلط المكونات من البيض واللبن والدقيق والشطة والثوم والكزبرة والكمون والفلفل مع بعضهم حتى تتجانس المقادير ويكون الخليط يعطي قوام السائل.

- والمرحلة التالية للحصول على القرنبيط المقرمش، يتم وضع القرنبيط الذي تم سلقه على الخليط الذي سبق تجهيزه.

- وضع الطاسة على النار وبها زيت غزير ثم إضافة القرنبيط والعمل على التقليب بجميع الاتجاهات حتى الحصول على اللون الذهبي.

- وبعد ذلك يرفع القرنبيط من الطاسة، ويتم وضعه على ورق المطبخ من أجل امتصاص الزيت.

- يمكن تقديم القرنبيط المقرمش وهو ساخن مع العيش البلدي أو الأرز بالشعرية والسلطة وبابا غنوج وبطاطس مقلية.