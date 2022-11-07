بعد كلمتها في COP27.. من هي سامية حسن التي قادها القدر لتكون أول سيدة لرئاسة تنزانيا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الجوائح التي واجهت العالم، كان من بينها التغيرات المناخية، ربما هي السبب لإجبار العالم على تحقيق التنمية المستدامة، والتحول نحو الطاقة الخضراء، إذ أثرت التغيرات المناخية على المجتمعات الضعيفة، بحسب ما قالته سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، اليوم خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ العالمي cop 27.

وأكدت سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، أن العلم أظهر العلاقة المباشرة بين رخاء الناس، وبين الرخاء البيئي، وتحقيق النمو الاقتصادي، وأنه يجب العمل على اتخاذ المسار الأخضر، لتسريع التنوع الاقتصادي، بل ومواجهة سوء الخدمات الصحية، والانبعاثات الناتجة من التغيرات المناخية الشديدة، داعية البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها في الأضرار التي سببتها للدول النامية.

سامية صولوحو حسن، أول رئيسة لتنزانيا وأول مسلمة محجبة تحكم البلاد، إذ تولت مقاليد حكم البلاد في مارس 2021، بعد وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

«أعزائي التنزانيين، يحزني أن أبلغكم أن اليوم الموافق 17 مارس 2021 وحوالي السادسة مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع، الرئيس جون ماجوفولي، في مستشفى مزينا حيث كان يخضع للعلاج».. كانت هذه كلمة «صولوحو» للشعب التنزاني بعد تسلمها حكم البلاد، إذ قادها القدر لتكون أول سيدة لرئاسة تنزانيا، إذ تولت رئاسة البلاد خلفا لـ «ماجوفولي»، إعمالا للدستور التنزاني الذي ينص على أنه في حالة شعور منصب رئيس الجمهورية بالتعب سواء لأسباب تتعلق بالحالة الصحية البدنية أو الصحة العقلية، فإن نائب رئيس الدولة يتولى إدارة شؤون البلاد.

وربما كان المشهد المميز، عندما وقفت سامية حسن، في المحكمة الدستورية تؤدي اليمين رئيسا للبلاد وبيدها المصحف، ثم تقدمت عرضا عسكريا لاحقا بعد أداء اليمين، حتى باتت من حينها تتصدر محركات البحث مرارًا وتكرارًا مع كل ظهور لها خاصة إنها أول رئيسة مسلمة محجبة.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، معلومات عن سامية صولوحو حسن، أول رئيسة مسلمة ومحجبة.

من هي سامية صولوحو حسن؟

- ولدت سامية صولوحو حسن في 27 يناير عام 1960 بمنطقة زنجبار

- يبلغ عدد المسلمين في مسقط رأسها حوالي 99%.

- شغلت منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.

- كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.

- في مارس 2021 بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدةـ بمناسبة أدائها اليمين الدستورية كرئيسة للبلاد.

- كانت سامية صولوحو حسن، وجه تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.

- تمثل تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا التي تُعقد خارج تنزانيا.

- عملت سامية صولوحو حسن في السياسة منذ عام 2000.

- تم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.

- عينت سامية صولوحو حسن، وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.

-في عام 2010 تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق، بنحو 80% من أصوات الناخبين.

- عام 2014 انضمت إلى مجلس الوزراء، ثم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد .

- اختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020.

- سامية صولوحو حسن، متزوجة من حافظ أمير وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة.

- لديها ثلاث بنات، أشهرهن ابنتها موانو، التي اتبعت خطى والدتها سياسيًا.

- أكدت من قبل خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أن التقدم الذي حدث بمصر هو درس مستفاد لبلادها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استقبلا سامية حسن رئيسة تنزانيا، وذلك مع انطلاق فعاليات قمة المناخ «cop 27» في شرم الشيخ.