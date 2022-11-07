"تشبه ملابس النوم" .. إطلالة بيلي ايليش وصديقها تثير الجدل على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل



ظهرت صور لمغنية البوب الشهيرة بيلي ايليش وصديقها، على السجادة الحمراء مساء يوم الأحد من حفل LACMA، السنوي في دورته الحادي عشر.



حيث ظهرت مرتدية ملابس تشبه ملابس النوم، وكانت عبارة عن توب وبنطلون مزود بفتحة ساق جريئة من الامام، وعليه روب طويل، وجميعهم يحملون رسمة تعود للبراند " جوتشي".



وظهر صديقها أيضًا ببجامة ستان بنفس نقشات الخاصة بالبراند "جوتشي"، مع حذاء نوم باللون البيج عليه اسم البراند.



ونسقت بيلي، مع الإطلالة شراب وجوانتي عليهم طباعة جوتشي، مع سليبر نفس الشيء.

كما وضعوا فوقهم ما يشبه اللحاف الكبير، وكان يغطيهم بالكامل، ويحمل نفس طباعة البراند جوتشي.

وكان شعرها منسدلًا وعليه غطاء العين الخاص بالنوم، واعتمدت على مظهرها الطبيعي في المكياج الذي يكمن قوته في الكحل الأسود.