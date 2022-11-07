بصور تجمعهما معا.. أنغام بصيحة الـ "ون شولدر" وكارول سماحة بفستان طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة أنغام عدة صور تجمعها مع الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك ترويجًا للحلقة التي صورتها معها في برنامجها المعروض على قناة " الدي ام سي"، ويسمي " برنامج انغام".

وظهرت الفنانة أنغام، مرتدية فستان درابية طويل، بصيحة الـ "ون شولدر"، باللون الأسفر الكناري.

واختارت أن يكون شعرها القصير من الجنب، مع مكياجًا قويًا يبرز ملامحها الجذابة.

أما الفنانة كارول سماحة، ارتدت فستان طويل باللون الأبيض الملائكي، بصيح الـ " أوف شولد" بكم كامل.

واعتمدت على مكياجًا ترابيًا بألوان النيود ليتناسب مع ملامحها الجميلة، وتركت شعرها ويفي منسدلاً على الكتفين.