خلال الطقس البارد.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول كوب "بليلة" كل صباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البليلة من الأطعمة المحببة لدى كثيرين وبمثابة وجبة إفطار، لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها كل صباح؟

الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة تقول إن البليلة واحدة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم، وتقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم عند تناولها وواحدة من الأطباق الشعبية في مصر وبعض البلدان العربية الأخرى.

وتضيف استشاري المناعة والتغذية العلاجية، لـ"الخليج 365" أن البليلة مهمة جدا للجسم وصحته، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها من وقت لآخر، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، كما يفضل تناولها في الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة و تجعلنا نشعر بالدفء.

وتوضح أن كوب واحد من البليلة كل صباح يحتوي على الكثير من العناصر والألياف الغذائية مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، وفيتامين A، B مما يعزز من صحة مناعة الجسم.

فوائد البليلة عند تناولها صباحا:

1- تحافظ على مستويات الكوليسترول: بسبب احتوائها على الكثير من الألياف القابلة للذوبان والتي تقليل كمية الدهون في الدم.

2- تساعد على خفض ضغط الدم بالجسم لاحتوائها على العديد من الألياف

3- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية و يرجع ذلك في احتوائها على الألياف التي تحسن من مستوى الكوليسترول في الدم و تقليل من انسداد الشرايين.

4- جبة أساسية تساعد على فقدان الوزن لاحتوائها على الألياف كثيرة تشعرنا بالشبع لفترات طويلة.

5- تعزز من صحة الجهاز المناعي لوجود نسبة كبيرة من المعادن بها مثل الحديد ، و الزنك و الفوسفور، يجعلها مقاومة للإصابة بالأمراض والفيروسات.

6- مفيدة لمرضى السكري وتعمل على تحسين نسبة السكر في الدم بسبب وجود العديد من الألياف التي تحافظ على الدم نقي من أي دهون زائدة، كما أنها تحسن من حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم، وتقلل من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ.

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