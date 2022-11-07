بفستان قصير … رانيا يوسف بإطلالة جريئة - وهذا سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة رانيا يوسف يوسف عدة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



حيث ظهرت مرتدية فستان قصير بصيحة الوان شولدر، باللون الأبيض وعليها بعض النقاشات، وكان الفستان من ،Elisabetta Franchi، وسعره 315 يورو، أي ما يصل إلى 8 آلاف جنيه مصري.



ونسقت مع الإطلالة وشاح من الفرو باللون الأبيض مزود ببعض النقاط باللون الأسود، مع حذاء عالي و كلتش باللون الذهبي.

واعتمدت على وضع مكياجًا بسيطًا ليناسب ملامحها الجميلة.



واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أحد الأكتاف.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات، وشملت ما يلي : " قمراية"، " شيك دايمًا"، " احلى واحدة".