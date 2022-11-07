طريقة عمل الهريسة السورية.. زي المحلات وأحلى من البسبوسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتصدر طريقة عمل الهريسة السورية، محركات البحث على المحرك الشهير «جوجل» إذ تبحث عنها العديد من السيدات وخاصة ربات المنازل لتحضيرها بأبسط الطرق وأقل الأسعار، دون تكلفة أو حتى إرهاق، إذ إنها من الحلويات الشرقية التي ارتبطت بسوريا، لكنها انتشرت في البدان العربية.

طريقة عمل الهريسة السورية

ويرصد «هن» لربات المنازل في السطور التالية، طريقة عمل الهريسة السورية على طريقة الشيف منال العالم.

مقادير الهريسة السورية

3 أرباع الكوب من السميد.

2 كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان بكينج باودر.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

لوز للتزيين.

ربع القالب من الزبدة الذائبة.

2 كوب من الشربات.

طريقة عمل الهريسة السورية

- في الخطوة الأولى احضري إناءً كبيرا واخلطي بداخله السميد مع السكر والبيكنج بودر، ثم ضيفي جوز الهند، حتى تمتزج المكونات جيدًا.

- ضيفي للخليط السابق الزبادي بمقدار علبة واحدة، ثم ضيفي الزبدة، مع التقليب المستمر الجيد بيدك حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

احضري صينية متوسطة الحجم، ثم ادهنيها أولا بالقليل من السمن، ثم افردي فيها عجينة الهريسة.

بعد فرد عجينة الهريسة في الصينية قومي بتقطيعها إلى مربعات، وضيفي إليها اللوز المقشر أو يمكن استبداله بأي نوع مكسرات مثل الفول السوداني أو الفستق المطحون أو الزبيب.

في الخطوات الأخيرة، وبعد الانتهاء من عمل عجينة الهريسة السورية وتحضيرها في الصينية، ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180.

اتركي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ويصبح لونها أحمر.

في النهاية، أخرجي الهريسة من الفرن، بعد النضج، وأضيفي إليها الشربات البارد مباشرة ثم تقدم.