في ذكرى وفاته.. لماذا بكت هالة فؤاد بسبب ابنها هيثم أحمد زكي؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وكأنه ورث عمر والدته»، ربما تلك الكلمة باتت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، منذ 3 سنوات مضت، تحديدًا مع وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي صدم الوسط الفني برحيله المفاجئ في عُمر الـ35 عامًا، العمر التي رحلت فيه والدته أيضًا الراحلة هالة فؤاد، إذ غيبها الموت عام 1993 بعد إصابتها بالسرطان، لتترك ابنها في عمر الـ9 أعوام، يتيما برفقة والده الفنان أحمد زكي، الذي فارقه أيضا وهو في بداية الـ20 من عمره.

واليوم، تحل الذكرى الثالثة لوفاة الفنان الفقيد الشاب، هيثم أحمد زكي، إذ ولد عام 1984، ليودع عالمنا في 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

علاقة حب كبيرة اعتادت الفنانة الراحلة هالة فؤاد، الحديث عنها، وعن نجلها الوحيد هيثم أحمد زكي، في العديد من اللقاءات التلفزيونية، إذ أوضحت أنها حتى تتفائل برقم اليوم الذي وُلد فيه، وتجده من أفضل الأرقام لديها.

لقاء نادر للفنانة هالة فؤاد حول نجلها الوحيد

واحدة من أشهر فقرات المذيعة منى الحسيني، فقرة 5×5، والتي هي عبارة عن الإجابة على 5 أسئلة ومن ثم الضغط على الزر في جهاز الكمبيوتر، للحصول على التقييم، جلست الفنانة هالة فؤاد، بتذهب بحديثها مرارًا وتكرارًا عن الفنان هيثم أحمد زكي، إذ بدأت بالحديث عن رقم الحظ المفضل لها، قائلةً: «بحب رقم 3 ومشتقاتة الـ6 و9، بيمثل بالنسبة ليا كتير، بتفائل بيه جدا، و أحسن حاجات بتحصلي بتكون في يوم 3 ومشتقاته، يوم 3 كان ميلاد ابني الوحيد هيثم، هو عنده 4 سنين، ويوم 6 بيمثل الرقم الأول في تاريخ ميلادي اللي هو 26».

لم تغفل الفنانة الراحلة قط الحديث عن نجلها في مرحلة طفولة، فخلال استضافة هالة فؤاد، في البرنامج «ماسبيرو زمان»، تفاجئت بتقييم «هيثم» لها عبر شاشة جهاز الكمبيوتر، بنسبة 50 من 50، حتى دخلت في نوبة بكاء، بسبب ارتباطها بنجلها.