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التخلص من الكرش.. نصائح فعالة للرجال والنساء خلال وقت قياسي

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القاهرة - سمر حسين - صحة

التخلص من الكرش- صورة تعبيرية

الكرش مشكلة تؤرق الكثيرين، وذلك نظرا لمظهره الذي يضايق البعض سواء كان فتاة أو رجل، ولذلك يسعى الجميع للتخلص من الكرش بشكل نهائي، وفيما يلي نصائح وخطوات التخلص من الكرش نهائيا بحسب موقع «هيلث لاين»، الطبي المتخصص والدكتور أحمد صبري، استشاري أمراض السمنة، ومع الانتظام في تلك الخطوات سيمكنك التخلص من الكرش.

التخلص من الكرش للرجال

على الرجال اتباع بعض النصائح الطبية والصحية لـ التخلص من الكرش، وهي كالتالي:

لفقدان الوزن يجب التوقف عن تناول الأكل المصنع، مثل السويس والهامبرجر لإنجاح الدايت.

ممنوع الأكل الجاهز أو الوجبات سريعة التحضير.

السكر واستبدالة بالمحليات بدون سعرات حرارية، وذلك لـ التخلص من الكرش.

التقليل قدر الإمكان من تناول النشويات والمخبوزات والأرز والمكرونة، وتناولها في حدود السعرات فقط.

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التخلص من الكرش بعد الولادة القيصرية

على المرأة الحامل بعد الولادة اتباع النصائح الآتية للتخلص من الكرش نهائيا:

- تناول من 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا.

- تناول المشروبات الصحية مثل الأفوكادو، والزنجبيل، والقرفة.

- تناول كثير من الفواكه والخضروات ولكن يجب النظر إلى طبيعة الفواكه كي لا تكون مليئة بالسكر.

- تناول الألياف والحبوب الكاملة والمكسرات وإدخالها ضمن نظامك الغذائي نظرًا لفوائدها الكبيرة وقدرتها على إشعارك بالشبع.

- ممارسة لنصف ساعة على الأقل يوميًا.

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التخلص من الكرش للنساء

تعتبر أفضل طريقة لإنقاص الوزن والتخلص نهائيًا من الكرش، هي عمل تمرينات رياضية بسيطة لمنطقة البطن، مثل السكرانشيز، وكذلك المشي السريع فهو يساعد على نزول الوزن بشكل كامل، ومن بين النصائح للتخلص من الكرش البعد نهائي عن تناول المشروبات المعلبة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، واستبدلاها بالمشروبات العشبية والطبيعية التي تساعد بدورها على التخلص من دهون الكرش، مثل القرفة والزنجبيل وشاي البابونج والكمون وغيرها من المشروبات الهامة للتخلص من البطن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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