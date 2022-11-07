مرض نفسي يجعلك تأكل باستمرار.. إليك تفاصيل "الشره العصبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

يُقبل بعض الأشخاص على تناول الطعام بكميات كبيرة، ويواجهون صعوبة كبيرة في التوقف عن الأكل، رغم الشعور بالشبع، وهو اضطراب نفسي يعرف باسم "الشره العصبي".

ما الشره المرضي العصبي؟

الشره المرضي العصبي، عبارة عن اضطراب في الأكل، حيث يتناول الشخص الطعام بطريقة مبالغ بها، كما تعتبر حالة عقلية يمكنها أن تكون مهددة لحياتك، إذا كنت تعاني من اضطراب في الأكل، فقد يكون لديك هوس بالطعام والوزن، و يمكن أن يضر هذا الهوس بصحتك الجسدية والعاطفية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

يمكن تعريف الشره المرضي العصبي بأنه نمط من الأكل يتميز بما يلي:

1- استهلاك كمية كبيرة من الطعام بشكل غير عادي في فترة قصيرة من الزمن (الشراهة عند الأكل).

2- بعد تناول الطعام يتعمد مصابي الشره العصبي، ترجيع الطعام الذي تم تناوله، أو تلقي أدوية تعمل كملين على تسريع حركة الطعام في الجسم.

قد تشمل الخصائص الأخرى للشره المرضي العصبي ما يلي:

سوء استخدام الأدوية المدرة للبول أو حبوب الحمية.

الأكل قليلا جدا أو الصوم.

ممارسة الرياضة بشكل مفرط.

إخفاء الطعام للشراهة والتطهير لاحقًا.

أعراضه

قد يكون من الصعب اكتشاف الشره المرضي العصبي، غالبًا ما يحل الأشخاص المصابين بشراهة الطعام من خلال التقيؤ، لكن يمكن أن تكون أغلفة الطعام الفارغة والأدوية الملينة من علامات التحذير من الشره المرضي، و تشمل الأعراض السلوكية والعاطفية الأخرى للشره العصبي:

الدخول المتكرر للحمام وخاصًة بعد تناول الطعام.

ممارسة الرياضة المفرطة.

الانشغال بصورة الجسم.

خوف شديد من زيادة الوزن.

الاكتئاب والقلق أو تعاطي المخدرات.

الشعور بالخروج عن السيطرة.

الشعور بالذنب أو الخجل من تناول الطعام.

الانسحاب اجتماعيًا من الأصدقاء والعائلة.

كما يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية حدوث مشاكل في الأسنان، حيث يتسبب القيء المستحث ذاتيًا في تآكل مينا الأسنان من حمض المعدة، و قد تظهر أسنانك أيضًا نقية بدلاً من بيضاء وتكون أكثر حساسية، بالإضافة إلى ما يلي:

تورم الخدين أو خط الفك.

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

الخدوش أو الكالو على مفاصل أصابعك (من التقيؤ القسري).

الإغماء.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

ضعف العضلات.

الجفاف.

علاجه

مجموعة متنوعة من التقنيات، وقد يحولونك إلى فريق من المتخصصين بما في ذلك اختصاصيي التغذية وأخصائيي الصحة العقلية، وتشمل العلاجات ما يلي:قد يتم علاجه من خلال التواصل مع الطبيب المختص واستخدام العلاج النفسي

أي ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي، هو نوع من الاستشارة الفردية، حيث يركز على تغيير تفكيرك الإدراكي والسلوكي، كما يشمل العلاج تقنيات لتطوير تفكيرك تجاه الطعام والوزن، كما يتضمن أيضًا مناهج لتغيير الطريقة التي تستجيب بها للمواقف الصعبة.

الإستشارات التغذوية

تتضمن تعلم طرق صحية لتناول الطعام، كما ستعمل مع اختصاصي تغذية لتتمكن من العودة إلى المسار الصحيح.

العلاجات الدوائية

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية هي نوع من مضادات الاكتئاب التي لها نتائج فعالة في تقليل توتر الشراهة عند الأكل والقيء، لكن الفعالية طويلة المدى لهذه الأدوية غير واضحة، كما أنها فعالة في علاج القلق والاكتئاب التي تعد شائعة بين الأشخاص المصابين بالشره العصبي.

مجموعات الدعم

يمكن أن تكون مجموعات الدعم مفيدة عند استخدامها مع أشكال العلاج الأخرى، وهي عبارة عن تلاقي الأشخاص بعائلاتهم والآخرين، ومشاركة قصصهم.

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