تشبه السم البطيء.. احذر تناول 4 مكونات غذائية شائعة في مطبخك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتجاهل كثير من النساء أثناء الطهي، كيف يمكن لكل عنصر في المطبخ أن يؤثر فعليًا على الصحة، لكن هل تعلم أن هناك بعض مكونات الطهي الشائعة التي لا تقل عن كونها سمًا بطيئًا، وتتسبب بصمت في الإصابة بعديد من الأمراض؟

- السكر الأبيض:

يؤدي الإفراط في تناوله إلى خلل في الأنسولين، ما يسبب الإصابة بمرض السكري، والسمنة والالتهابات، ومشاكل في القلب.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن يكون الحد الأقصى من تناول السكر للرجال حوالي 150 سعرة حرارية في اليوم، وفقًا لموقع "timesofindia".

- الملح:

الملح عنصرًا أساسيًا في الوجبات، لكنه أيضًا سمًا بطيئًا عند تناوله بإفراط، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما يؤثر على مستوى ضغط الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

لذا، يجب استهلاك أقل من 5 ملليجرام من الصوديوم لكل وجبة.

- الزيت:

الطهي دون زيت أمر مستحيل، لكن الاستخدام المفرط يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني والسكتات الدماغية.

إضافة إلى ذلك، يؤدي الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والدهنية إلى الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

لذلك من الضروري عدم استخدام أكثر من 3 ملاعق كبيرة أثناء الطهي.

- الدقيق الأبيض:

هو سم أبيض آخر يختبئ في خزانة، لأنه أيضًا يسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم والانتفاخ، والاضطرابات الهضمية.

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كما إن وجود الجلوتين يلتصق بجدران الأمعاء، ما يؤثر في النهاية على عملية حركة الأمعاء مسبباً أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء.