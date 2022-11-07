مع انطلاق قمة المناخ.. لماذا تسمى شرم الشيخ بمدينة السلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تشهد مدينة شرم الشيخ في الأيام الحالية حدثا كبيرا ومهما بالنسبة لجميع دول العالم، وهو مؤتمر المناخ في نسخته الـ 27، والتي تولت مصر راية رئاسته وتنظيمه في النسخة الحالية.

واعتادت شرم الشيخ في السنوات الأخيرة على استقبال العديد من اللقاءات بين زعماء العرب، والاتفاقيات التي تنص على السلام، وأصبحت مؤخرا مركزا للمؤتمرات الخاصة بالمنظمات الدولية وأيضا مؤتمر الشباب الذي يقام سنويا.

سبب تسمية شرم الشيخ بمدينة السلام

تأسست مدينة شرم الشيخ عام 1968م، وأصبحت واحدة من أكثر المدن جاذبية للسياح من مختلف دول العالم وتبلغ مساحتها 480 كم2، وسميت بمدينة السلام نظرا لاحتضانها جميع المؤتمرات والاتفاقات الدولية التي تهدف للسلام، كما صُنفت كواحدة من أجمل أربع مدن بالعالم وفقا لتصنيف بي بي سي لعام 2005.

أبرز المناطق السياحية بمدينة السلام

وشرم الشيخ من أهم مدن البحر الأحمر، حيث تقع بين خليجي العقبة والسويس، وتتميز بالطبيعة البيئية الهادئة والمناخ المعتدل، كما تضم مطارا دوليا، وأكثر من 200 فندق سياحي، وتضم عدد كبير من المناطق والمنتجعات السياحية، والتي جاءت أبرزها:

محمية رأس محمد

تقع المحمية عند نقطة التقاء خليج العقبة بخليج السويس، ويبعد عن المدينة بحوالي 12 كم2، وتعد من أهم المعالم السياحية بالمدينة وأشهرها، وأعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1983م، وتم تصنيفها كمحمية للتراث العالمي.

خليج نعمة

يقع الخليج في قلب مدينة شرم الشيخ، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية جاذبية بالمدينة بسبب تميزه بدفئ المناخ طوال العام، وتوافر الشعاب المرجانية والأسماك الملونة بمياهه والرمال الناعمة.

خليج القرش

يتميز خليج القرش بمناظره الطبيعية الخلابة ومنتجعاته السياحية العالمية، وانتشرت عدة روايات عن تسميته بهذا الاسم، وأبرزها استقرار العديد من أسماك القرش بهذا الخليج لعدة سنوات، ولكنه الآن خالي تماما من أسماك القرش.

محمية نبق

تقع في المنطقة الفاصلة لمدينة شرم الشيخ عن مدينة دهب، ووادي أم عدوى، وتتميز بتعدد الأنظمة البيئية، فتتمتع ببيئة صحراوية كما يوجد بها مجموعة من نباتات المانجروف، ومياهها تمتلئ بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، وأعلنت كمحمية طبيعية عام 1992م.

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