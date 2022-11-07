سرطان البروستاتا.. 7 علامات تستدعي زيارة الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان البروستاتا مرض خطير يهدد صحة الرجال، حيث يحدث عندما تتحول خلايا البروستاتا في ذكر الإنسان، وهي غدة صغيرة تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، إلى خلايا سرطانية.

وبالتزامن مع نوفمبر شهر التوعية بسرطان البروستاتا، نستعرض 7 علامات إذا ظهرت عليك فيجب زيارة الطبيب فورا، وفقا لموقع CANCER.

أعراض مبكرة

تغير في نمط التبول

ألم في منطقة الحوض

ألم أثناء التبول

- 7 علامات تستدعي زيارة الطبيب فورا

دم في البول أو السائل المنوي

ظهور مفاجئ لضعف الانتصاب

آلام العظام ونقص الوزن دون محاولة

مشكلة التبول المستمر

شعور بالحرقان أثناء التبول

ألم أثناء القذف

الضعف الجنسي

أنواع سرطان البروستاتا

- سرطان البروستاتا الغدي

هذا النوع الأكثر انتشارا، موجود في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا.

- السرطان الغدي النسيجي

يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.

- سرطان الغدة القنوي للبروستاتا

يوجد في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا، ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.

- سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا

يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم، ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلى البروستاتا.

- سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.

- سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء.

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