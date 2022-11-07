أفضل وصفات تطويل الشعر في المنزل.. خطوات بسيطة ونتيجة سريعة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث النساء دائما على وصفات من أجل تطويل الشعر وظهوره بشكل حيوي، وتحاول الكثير منهن عن الوصول لحل سهل وبسيط وتكلفة تناسب الجميع لعملها في المنزل والحصول على ما ترغبن فيه وهو ما نرصده بالتفاصيل في السطور التالية.

وتقدم نهى الوكيل خبيرة العناية بالشعر وصفات تطويل الشعر وبشكل سريع عن المعتاد عليه أي بدلا من زيادة الطول من نصف سم إلى سم بالشهر، من الممكن أن يطول من 3 إلى 5 سم في الشهر.

تطويل الشعر في المنزل

مكونات تطويل الشعر في المنزل

نقطتين زيت روزماري

زيت جرجير

وشرحت الوكيل خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» على شاشة cbc، أن تعتمد هذه المكونات على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما تعمل على تطويل الشعر.

كيفية تحضير وصفة تطويل الشعر

- العمل على تدليك فروة الرأي بخليط زيت الروزماري والجرجير.

- بعد ذلك العمل على وضع رأسك في اتجاه الأرض أي وضع معاكس لمدة 5 دقائق متواصلة.

- وهذه الوصفة من المفترض عملها كل شهر لمدة أسبوع متواصل من أجل تطويل الشعر.

وصفة أخرى لتطويل الشعر

وذكرت رضوى الشربيني من خلال برنامجها «هي وبس»، وصفة أخرى لتطويل الشعر موضحة أنه يتم وضعها على شعر «ناشف».

الوصفة الأولى

معلقة زيت زيتون ومعلقتين عصير ليمون، وخلطهم سويا جيدا، ونتركه على الشعر من ثلث إلى نصف ساعة، ثم غسل الشعر ونستمر عليها لتقريبا 3 أشهر أو حتى يطول الشعر.

الوصفة الثانية

3 ملاعق جرجير مطحون، مع نصف كوب زيت زيتون، مع التقليب جيدا، ويتم وضعه على الشعر من 15 إلى 20 دقيقة مرة كل أسبوع.