فخر بلادها.. «شيماء الخولي» أول طبيبة مصرية تدرب الأطباء الأمريكيين على إزالة أورام الجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعلمها وخبرتها الكبيرة في علاج الأورام بالجهاز الهضمي، كتبت شيماء الخولي، الأستاذ المساعد لأمراض الجهاز الهضمى واستشاري مناظير الجهاز الهضمى العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، اسمها بأحرف من الذهب، بعد أن تم دعوتها من قٍبل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي ASGE، لتدريب الأطباء تدريبا عمليا على تقنية تشفية الأورام بالليزر بأكبر مؤتمر عالمى للجهاز الهضمى في مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

«الخولي»: أنا الطبيبة المصرية الوحيدة اللي تم دعوتي

شعور كبير بالفخر يسيطر على الطبيبة شيماء الخولي، إذ إنها الطبيبة المصرية الأولى والوحيدة التي تم دعوتها من قبل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي لتدريب الأطباء علي هذه التقنية في أكبر مؤتمر عالمي بالولايات المتحدة الأميركية: «أنا الطبيبة المصرية الوحيدة اللي تم دعوتي، وكنت وسط 5 أطباء آخرين من أمريكا وبعض الدول الأخرى وده أمر كبير جدًا ومهم».

أفضل تدريب على الإطلاق وترويج لزيارة مصر

وأشارت الطبيبة خلال حوارها لـ«هُن»، إلى أن التدريب يعد واحد من أفضل التدريبات على الإطلاق التي خاضتها: «الجمعية الأمريكية بعتولي إيميل إني أحضر وأقود التدريب، وفعلًا التفاصيل العامة، والإمكانيات اللي أُتيحت والتعاون مع أطباء عالميين كان أمر في غاية الأهمية، غير إن رد الفعل كان هايل وحابين يزوروا مصر ويكملوا تدريب هنا كمان».

هذه التقنية قد لا تحتاج للعلاج الكيماوي بعده

وحول تفاصيل تلك التقنية التي تعد طفرة في عالم الطب، أوضحت أن تشفية الأورام كانت تلفت تعليمها في الصين وعادت بها إلى مصر بالفعل عام 2018: «اتعلمتها أنا واتنين من زمايلي، وبدأنا الرنامج بالصين، وعملنا 500 حالة في المصر وحالات أكتر بالوطن العربي».

وعن تقنية تشفية الأورام، أوضحت أنها تقنية حديثة يمكن من خلالها إزالة الأورام الحميدة والمتحورة، وأيضا الخبيثة من الدرجة الأولى بدون اللجوء إلى جراحة وهذه التقنية هي فرع من فروع مناظير الفراغ الثالث التى يتم بها عمل جراحات عن طريق المنظار الباطني بدون جراحه: «التقنية دي محط انظار الناس في أوربا وأمريكا لأنهم مش متقدمين فيها زي شرق أسيا، ولو اتنفذت صح بحيث تكون الأورام سطحية ونقدر نفصلها عن الطبقات العميقة من الجهاز الهضمي، مش هيحتاجوا كيماوي بعدها»