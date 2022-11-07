فوائد خلط الليمون مع البصل وتناوله على الريق.. لن تتوقع النتائج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل بعض الأشخاص خلط الليمون مع البصل وتناوله على الريق في الصباح الباكر، لكن هل هذا الخليط مفيد للصحة؟.

وفي إطار النصائح التي تقدمها للمصريين، كشفت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد خلط الليمون مع البصل وتناوله على الريق، كالتالي:

تقوية المناعة

يعزز خلط الليمون مع البصل مناعة الجسم؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تنظيم نسبة السكر في الدم

ينظّم نسبة السكر في الدم لاحتوائه على الكروم والكبريت المسؤولين عن خفض نسبة السكر في الجسم؛ وذلك لقدرتهما على دفع الجسم لإنتاج الإنسولين.

الوقاية من السرطان

يقي من الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة المسؤولة عن حماية الجسم من الجذور الحرة، يخفف الحساسية لقدرته على منع الجسم من إنتاج الهيستامين، كما يساعد على علاجها.

تعزيز الهضم

يعزز عملية الهضم، مما يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال؛ بسبب احتوائه على نوع من الألياف القابلة للذوبان، إضافة إلى قدرته على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

القدرة الجنسية

يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين، كما يقوي الأعضاء الجنسية للذكور كونه يزيد مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.

تخفيف أعراض الإنفلونزا

يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية، ويخفف الزكام، ويعالج الرشح، ويقضي على البكتيريا؛ لاحتوائه على الفيتامينات المهمة اللازمة لزيادة مناعة الجسم.

سلامة القلب

يحافظ على سلامة القلب، وينظم ضرباته، ويخفف الضغط الشرياني، كما ينشط الدورة الدموية في الجسم؛ لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين سي.

علاج مشاكل اللثة والأسنان

يعالج مشاكل اللثة والأسنان، ويخفف التهاباتها، إضافة إلى معالجة حب الشباب، ويساعد على تبييض البشرة ويغذيها، ويزيد نضارتها ونعومتها؛ لاحتوائه على مضادات البكتيريا.

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