صعود وهبوط.. 5 أسباب أقل شهرة لـ تقلبات مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن تجعلك مستويات السكر في الدم مريضًا مع اختلال توازنها المستمر، حيث يؤدي الارتفاع المفاجئ إلى الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وحتى مشاكل الكلى.

وهناك عدد من الأسباب الأقل شيوعًا التي تسبب تقلبات في مستويات السكر، على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات واتباع نصيحة الأطباء، وفقًا لما ورد في موقع "timesnownews".

- ما مرض السكري؟

هو اضطراب استقلابي شائع يحدث عندما لا يكون جسمك قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه.

حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات أخرى مختلفة في الجهاز العصبي والدورة الدموية والجهاز المناعي، وبالتالي يمكن تنظيمها من خلال تناول بعض الأدوية، واتباع نمط حياة الجيد والمتوازن الذي يشمل ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

- الأسباب

1- التعرض الشديد لأشعة الشمس:

إذا كنت مصابًا بمرض السكري وتعرضت باستمرار لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة، فقد يتسبب ذلك في الجفاف الشديد.

ويشير الأطباء إلى أن حروق الشمس يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم، لأن التعرق يدفع الكلى للاحتفاظ بالماء، بينما يستمر الكبد في إفراز الجلوكوز، ما يقلل من حساسية الأنسولين.

2- المُحليات الصناعية:

من العوامل المساهمة في رفع مستويات السكر في الدم، حيث تتسبب في اختلال التوازن المزمن على المدى الطويل.

3- الجفاف:

أولئك الذين يعانون من مرض السكري سيشهدون تقلبًا حادًا في مستويات السكر في الدم لديهم، بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء، لأن الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم مع احتفاظ الجسم بالماء.

4- بخاخات الأنف:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بخاخات الأنف، التي تساعد في التخلص من انسداد الأنف، تحتوي على مواد كيميائية ضارة معينة تحفز الكبد على إنتاج المزيد من السكر في الدم، ما يؤدي إلى اختلال التوازن.

5- عدم النوم بشكل صحيح:

يرتبط النوم بمعظم وظائف الجسم، لذا فإن أولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم يصابون بعدد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري.

تؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات هرمون اللبتين، وهو الهرمون الذي يساعدنا على الشعور بالشبع، وارتفاع مستويات هرمون الجريلين، هرمون الجوع.

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