فيديو مؤثر.. أب ينهار من البكاء بعد توصيل ابنته إلى الكلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأب يذرف الدموع أثناء توصيل ابنته بريكشا إلى كليتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو تمت مشاركته على Instagram بواسطة الفتاة بريكشا، وحصد أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة وأكثر من 958000 إعجاب، وفقا لموقع ndtv.

وكتبت بريكشا تعليقا على المنشور: " لقد كان والدي غارقا في السعادة وفي نفس الوقت يذرف الدموع، حقيقة أن ابنته جيجار كا توكدا ستعيش بعيدًا عنه كانت حقيقة مريرة أيضًا".

وأضافت: "لكن تلك الدموع أخبرتني أن كل التضحيات التي قدمتها، كل العمل الشاق الذي قمت به، وكل ما فعلته لتحقيق هذا الحلم كان يستحق كل هذا العناء في النهاية، كل ما يمكنني قوله هو أنني أستطيع فعل أي شيء لرؤية وجهك المبتسم وعينيك المتلألئة! شكرًا أنت أمي وأبي! أنا أحبك".

في الفيديو، شوهد الوالد وبريكشا وهما ينزلان إلى كليتها، ميراندا هاوس بجامعة دلهي بالهند، أثناء قيامه بجولة في الحرم الجامعي، انفجر الرجل في البكاء.

وعلق على المنشور بعض المشاهير في الهند، حيث كتبوا: "أحضان كبيرة جدًا لكم جميعًا، هذا أفضل فيديو على الإنترنت. أحب هذا كثيرًا. تهانينا!!".

ترك الحساب الرسمي لـ Netflix India أيضًا تعليقًا على الفيديو، وجاء في الرسالة "الموسيقى التصويرية المتطابقة تمامًا لمثل هذه اللحظة الجميلة. أحضان كبيرة للجميع في هذه الرحلة".

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