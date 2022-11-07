قادت تظاهرات لإنقاذ المناخ.. 5 معلومات عن الأوغندية «ناموجيرا» بعد مشاركتها في COP27

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، ظهور عدد من النماذج الشابة المميزة الذين يسعون للحفاظ على البيئة بالجهود المجتمعية، ومن بينهم ليا ناموجيرا، ناشطة المناخ الأوغندية، والتي ألقت كلمة خاصة أمام الحضور بالمؤتمر.

وبالتزامن مع حضورها المميز بفعاليات مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ، يستعرض «هن» في السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الأوغندية ليا ناموجيرا، وفق حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن الناشطة ليا ناموجيرا

- تعرف نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بأنها ناشطة في مجالي المناخ حقوق الطفل، ولديها شغف كبير لإنقاذ الكوكب.

- تشارك العديد من صورها خلال تواجدها بعدد من المناطق المتفرقة بالعالم، وهي تسعى جاهدة للحفاظ على البيئة.

- تبلغ من العمر 17 عامًا.

- في عام 2019 قادت مظاهرات لإنقاذ المناخ في أوغندا، خلال إحياء عيد الإضراب المناخي العالمي على طول ضفاف بحيرة فيكتوريا.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ما يقرب من 4 آلاف شخص.

انطلاق فعاليات مؤتمر COP27

وانطلقت فعاليات مؤتمر COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 40 ألف شخص في القمة.