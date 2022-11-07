طريقة تبيض الأسنان في المنزل.. «استخدمي بكربونات الصوديوم والفراولة »

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد تبيض الأسنان من العوامل التي تشغل سيدات كثيرة وتطلبها بشكل متكرر، ويتم التبيض عادة إما عن طريق العمليات الكيميائية أو الوصفات المنزلية، وتتعدد طرق تبيض الأسنان، وتشمل الوصفات المبيضة والمواد المنزلية، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية طرق تبييض الأسنان، وقال نور الدين مصطفى طبيب أسنان، خلال لقائه مع رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» إنّ تلون الأسنان وتلوثها يأتي من خشونة سطح الميناء بسبب الملوثات الخارجية وألوان الطعام.

وأضاف أن تنظيف الأسنان عبارة عن إزالة الجير والتصبغات السطحية الموجود على اللثة، ويختلف عن تبيض الأسنان الذي يستخدم فيه الجل والمكونات المخصصة للتنظيف، ويتم التغلغل داخل الأسنان وإزالة البقع لمقاومة التلوث.

- تبيض الأسنان في البيت

ويوجد بعض الوصفات المنزلية لإزالة الطبقة الخارجية الملونة من الأسنان، نستعرضها كالتالي:

مكونات الوصفة:

‏- ملعقة كركم.

- ملعقة مياه.

طريقة الاستخدام:

- اخلطي المكونات معًا حتى تتماسك وتصبح ناشفة.

- ضعي فرشاة الأسنان في الخليط ثم اغسلي بها أسنانك.

كما يمكن استخدام زيت جوز الهند في تبيض الأسنان على النحو التالي:

مكونات الوصفة أخرى:

- زيت جوز الهند لتمتعه بفوائد عديدة إذ يتوفر فيه حمض اللوريك المناسب لتبييض الأسنان.

- طريقة الاستخدام:

- افركي بزيت جوز الهند أسنانك حتى التخلص من الشوائب.

- استعملي هذه الوصفة مرتين في الشهر.

- قشور الفواكه فيعد فرك الأسنان بقشور بعض أنواع الفواكه مثل الليمون والبرتقال والموز يجعل الأسنان أكثر بياضًا ولا ضرر في استخدام ذلك كل يوم.

- تبييض الأسنان بالكربونات

بحسب موقع «Healthline» الخاص بالصحة، تفيد وصفات بيكربونات الصوديوم في تبيض الأسنان لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

استخدام معجون الأسنان، لاحتوئه على بيكربونات الصوديوم.

طريقة الاستعمال:

- ضعي كمية مناسبة من معجون الأسنان على الفرشاة.

- ضعي بيكربونات الصوديوم ثم نظفي الأسنان كالمعتاد.

كما يمكن استخدام الفراولة المهروسة في تبيض الأسنان

- فروالة مهروسة.

- بيكربونات الصوديوم «بيكين بودر».

- طريقة الاستخدام:

- اخلطي المكونات معًا.

- ضعي المكونات على الفرشاة واغسلي أسنانك بطريقة رأسية من أعلى لأسفل ثم اغسلي أسنانك.

- ضعي الوصفة مرة واحدة في الشهر.

تبيض الأسنان بالليزر

بحسب موقع «Dentaly.org» الخاص بصحة الأسنان، فإن تبيض الأسنان بالليزرعملية تنطوي على جل التبيض الذي يتم تنشيطه بواسطة إشعاع الليزر، فإن الليزر ينشط جل التبيض ويسخنه ويجعله يعمل بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتتم عملية التبيض عن طريق ما يسمى التنشيط الكيميائي الضوئي.

وأوضح الموقع الخاص بصحة الأسنان، إن هذه العملية يتلامس فيها جل التبيض مع مصدر الليزر، ليزيد من احتمالية تبيض الأسنان، ومن الممكن أن يسبب ذلك حساسية الأسنان، لكن طبيب الأسنان يتخذ إجراءات خاصة لحماية اللثة من جل التييض ويعطونك شيئًا للمساعدة في تخفيف الحساسية.