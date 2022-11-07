6 معلومات عن مقدمة فعاليات قمة المناخ.. إعلامية وممثلة شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأسلوب جذاب ومميز متحدثة باللغتين العربية والإنجليزية، نجحت المذيعة والفنانة ناردين فرج في تقديم فعاليات انطلاق قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، المقام في مدينة شرم الشيخ، وسرعان ما انجذبت الأنظار نحوها بالتزامن مع بدء المؤتمر العالمي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وقادة دول العالم.

معلومات عن ناردين فرج

وخلال السطور الآتية، يستعرض «هن»، أبرز المعلومات عن ناردين فرج، حسب ما ذكر موقع «السينما»، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- وُلدت في مصر.

- درست ناردين فرج إدارة الأعمال.

- في عام 2007 بدأت عملها بمجال الإعلام كمذيعة بإحدى محطات الراديو بالقاهرة.

- قدمت مجموعة من البرامج المميزة، ما بين الاجتماعية والسياسية.

- شاركت في تقديم إحدى الفقرات ببرنامج المواهب الشهير «Arabs Got Talent Extra».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من نصف مليون شخص.

اتجاه نادرين فرج للتمثيل

وإلى جانب حضورها المميز وبراعتها في المجال الإعلامي، خاصة التقديم التليفزيوني، اتجهت مؤخرًا، ناردين فرج إلى المشاركة في عدد من الأعمال الدرامية، التي أثبتت خلالها موهبتها التمثيلية، أبرزها مسلسلات«قصر النيل» بالمشاركة مع الفنانة دينا الشربيني، و«فوق مستوى الشبهات» أمام الفنانة يسرا، و«ليه لأ»، و«الحساب يجمع».