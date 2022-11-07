مسن يتزوج 88 امرأة: "البنات بتنجذب ليا لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أثار رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، من إندونيسيا، ضجة كبيرة في بلادته، وذلك بسبب زواجه من النساء منذ أن كان 14 عامًا، حيث كانت تبلغ زوجته وحبه الأول 16 عامًا، ولكنها انفصلت عنه بعد مرور عامين على زواجهم.

لذا نتج عنها تغيير كبير في حياته العاطفية، حيث قرر أن يعوض فشلة في تلك الزيجة، من خلال الزواج المتكرر، ليبحث عن "الاستقرار الضائع"، متحديًا كل الأمور التي يمكنها أن تعيقه من أهمها المال، وذلك لأنه مزارع بسيط، وذلك وفقًا لما ذكر موقع ndtv.

وأشار المزارع أن سبب فشل زيجاته، تمتع بسلوك سيء، وتزوج من 87 أمراة، وبرغم ذلك يسعى للزواج للمرة الـ 88، ليحقق حلمه بالارتباط بحب حياته، والتي بالفعل كانت زوجته رقم 86، حيث شعر بأنها عشقه الدائم الذي طالما كان يبحث عنه.

وأوضح أن كثرة الزواجات، كان بسبب انجذاب النساء له، حيث يتحلى "بقوة روحية"، وأن أكثر زوجة كان بينهم حب قوي، هي رقم 86، بالرغم من أن زواجهم دام لمدة 30 يومًا فقط، وبعد مرور فترة كبيرة على انفصالهم، مؤكدًا أن كلًا منهما مجنون بالآخر.

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