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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المكرونة بإفراط

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محمد اسماعيل - القاهرة - بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المكرونة لدى الكثير من الأشخاص، إلا أن الإفراط في تناولها وبشكل يومي قد يعرض الإنسان أضرار خطيرة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضحت أخصائية التغذية الروسية، أناستاسيا جافريكوفا، أن 90% من جميع أنواع المكرونة تحتوي على الجلوتين، والذي يمكن أن يؤدي استخدامه بكميات كبيرة إلى متلازمة القولون العصبي وأمراض المناعة الذاتية ومشاكل الجلد.

وأضافت: "إذا كنت تأكل المكرونة كل يوم، فلن تتلقى العناصر الغذائية الموجودة، في الحبوب مثلًا، لذلك، إذا كنت تحب المكرونة، فقم بتحليل ما إذا كان لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي، المناعة الذاتية، مدى صحة بشرتك، سواء كنت تعاني من زيادة الوزن أم لا، مع ضرورة تنوع الغذاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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