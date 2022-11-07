طريقة عمل الأرز بالكزبرة بمكونات سهلة و«على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتميز خلطة الأرز بالكزبرة الخضراء بمذاق شهي وقيمة غذائية عالية، لذا تسعى ربات المنزل لإعداده في المنزل للأسرة، ونقدم لكم طريقة عمل الأرز بالكزبرة على خُطى الشيف غادة جميل مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» المُذاع على قناة «cbc sofra».

- طريقة عمل الأرز بالكزبرة:

- المقادير:

- كزبرة خضراء.

- مستكة.

- حبهان.

- سمنة بلدي.

- مرقة دجاج أو شوربة «حسب المتوفر».

- كوب ماء مغلي.

- ملح.

- فلفل أسود.

- طريقة التحضير:

- ضعي الأرز وعليه مقدار من الماء واتركيه حتى يتشرب.

- ضعي السمنة وقلبي حتى تخلطي المكونات.

- ضعي المستكة والمرقة واستمري في التقليب.

- غطي الحلة على نار هادئة واتركيها حتى تنضج ثم قدميها لأولادك.

- طريقة عمل أخرى للأرز بالكزبرة:

- المقادير:

- 2 ونصف كوب أرز بسمتي أو أرز عادي «حسب المتوفر».

- نصف كوب نعناع مفروم.

- نصف كوب بقدونس.

- نصف كوب كزبرة.

- فلفل أخضر.

- ثوم.

- ماء.

- كمون.

- حبهان.

- ربع ملعقة قرنفل.

- ربع ملعقة كركم.

- ملعقة ملح.

- طريقة التحضير:

- ضعي البقدونس والنعناع والكزبرة وقلبي جيدًا.

- ثم ضعي الفلفل والثوم والكركم وربع كوب ماء واخلطي المكونات معًا.

- ضعي الزيت والزبدة واتركيها حتى الذوبان ثم ضيفي الأرز.

- ضعي قدرا من الماء واتركي المكونات حتى تنضج على نار هادئة.

- ثم قدمي الوجبة لأسرتك، ومن الممكن أن تزيني الوجه بالزبيب حسب المتوفر.

- طريقة تحضير أخرى للأرز بالكزبرة والدجاج:

- المقادير:

- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

- مرقة دجاج.

- شطة.

- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- أرز.

- زيت الزيتون.

- نصف ملعقة كبيرة من البصل المفروم.

- ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- بقدونس.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- طريقة التحضير:

- حضري الفرن واطهي الأرز على نار متوسطة.

- ضعي ملعقة صغيرة من الزيت وضيفي وحمصي البصل والكزبرة وقلبيها لمدة دقيقة.

- ضيفي إليهم الأرز مع ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ضعي البقدونس والليمون واستمري في التقليب.

- ضعي الفلفل الأسود والملح.

- انقلي الدجاج لصينية فرن واخبزيه لمدة خمس دقائق وحتى ينضج.

- اطهي الخليط وقدمي الصوص مع الدجاج والأرز.