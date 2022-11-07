الامارات | علامات نقص البوتاسيوم في الجسم.. جرس إنذار لصحة القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء في مؤسسة القلب الألمانية بأن الشخص البالغ يحتاج إلى البوتاسيوم يومياً بمعدل يبلغ 4000 مغم، محذرين من أن نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب؛ إذ يؤدي إلى اضطرابات نظم القلب (مثل خفقان القلب)، والتي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى موت القلب المفاجئ.

وقد يرجع نقص البوتاسيوم في الجسم إلى أسباب بسيطة، مثل التعرّق الشديد، أو القيء، أو الإسهال، أو تناول أدوية مدرة للبول، أو أسباب خطيرة مثل اضطرابات وظائف الكلى.

ويمكن الاستدلال على نقص البوتاسيوم من أعراض عدة، وهي: التقلصات العضلية، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات سريان الدم، ومشاكل الدورة الدموية، والخدر، والوخز في الذراعين والساقين، بالإضافة إلى الإرهاق والصداع والدوار والغثيان.

وذكر الأطباء أن القيم الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح بين 8ر3 و8ر4 مليمول/لتر. بينما تتمثل المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم في الفواكه كالموز والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكادو، والخضراوات مثل البطاطس والجزر والفطر، ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.