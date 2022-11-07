استشاري نفسي يكشف 10 أضرار خطيرة للبكاء قبل النوم: ضعف المناعة والنظر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض بعض الأشخاص لمواقف صعبة في حياتهم، تجعلهم يشعرون بحزن ويبكون وخاصة ليلا قبل النوم، ولكن ربما لا يعلمون أنه من الممكن أن يسبب لهم هذا التصرف مشكلات صحية.

وحذر الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي من البكاء قبل النوم لما يسببه من أضرار على الصحة ونصح بمحاولة التخلص من المشاعر السلبية قبل الذهاب إلى السرير، وفيما يلي المشكلات الصحية الناتجة عن ذلك.

أضرار البكاء قبل النوم

- الإصابة بالأرق لأن البكاء يجعل الشخص لا يحصل على ساعات النوم التي يحتاجها يوميا.

- يشعر الشخص أنه غير قادر على أداء مهامه اليومية في اليوم التالي والخمول والتعب والرغبة في النوم.

- يفقد الشخص في اليوم التالي قدرته على الانتباه والتركيز.

- الصداع المستمر.

- ضعف الجهاز المناعي.

- دائما يشعر الشخص بسوء الحالة النفسية.

- القلق والتوتر ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الاكتئاب.

- تورم العينين وإصابتهما بالجفاف والإجهاد، ومن الممكن أن يسبب ضعف النظر.

- ظهور الهالات السوداء أسفل العينين.

- الإصابة بمرض القولون العصبي.

- يؤثر على صحة الدماغ، حيث إنه يجعل الشخص غير قادر على إرسال الأوامر الصحيحة للجهاز العصبي.

- من الممكن أن يسبب الإصابة بجلطات في القلب والمخ.

- يسبب البكاء قبل النوم ارتفاع السكر وضغط الدم.

ونصح الاستشاري النفسي الحرص على تهدئة الأعصاب قبل النوم أو تناول وجبة خفيفة مفضلة لك أو مشروب أو الذهاب إلى مكان به راحة نفسية لك أو زيارة الطبيب إذا كان الأمر يحتاج ذلك.