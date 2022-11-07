نصائح لتعامل الأطفال مع الضغوط والتوتر.. السر في 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

ظهور التحديات المختلفة في حياة الفرد قد تشعره بالإرهاق الذهني والتوتر، والتي قد تصحبها ردود أفعال قوية من قبل المراهقين والصغار بشكل خاص، وفي بعض الأحيان قد يكونوا في حاجة للحصول على الرعاية والدعم لتعلم الطرق الصحيحة لمواجهة هذه الأزمات.

نصائح للأطفال والمراهقين

ولمساعدة الصغار والمراهقين على كيفية التعامل مع ضغوطهم ومشاعر توترهم الحياتية، يجب اتباع تلك النصائح المهمة، والتي ذكرها مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، والتي من بينها:

1- التحدث إلى الآخرين

البقاء على اتصال مع المحيطين بك يساعدك في التعبير عن المشاعر والتخلص من الطاقة السلبية بقدر الإمكان.

2- الحصول على خبرات الآخرين

يمكن أن يساعدك التحدث مع شخص تثق به في فهم تجاربه التي قد تكون مشابهة لتجربتك، وبناء عليه الحصول على خبرات التعامل الصحيح مع الموقف الذي تتعرض له.

3- العناية بالنفس

حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم، مع تناول الطعام بشكل صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، للتقليل من الشعور بالتوتر.

4- الحصول على فترات راحة من وسائل التواصل الاجتماعي

يعد قرار أخذ فترات راحة من متابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي من القرارات المهمة للتخلص من التوتر، وذلك لأنه يمنعك من التعرض لما هو سلبي ويؤثر على حالتك المزاجية.