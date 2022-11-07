استشاري تغذية يحذر من تناول الجبنة الرومي: مصدر للدهون المشبعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجبنة الرومي من الجبن المميزة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وخاصة عند تسخينها في الفرن أو الميكرويف مع الخبز، ويحرصون على تناولها في الفطار أو العشاء، ولكن ربما لا يعلم البعض أضرارها على الصحة.

شرح الدكتور محمد مصطفى، استشاري التغذية أن الجبنة الرومي عبارة عن حليب كامل الدسم وبطاطس وتوابل ومكسبات طعام، وتحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون وهو ما حذر منه.

أضرار الجبنة الرومي على الصحة

وذكر استشاري التغذية، أن الخطر الأكبر في الجبنة الرومي يتمثل في أنها مصدر للدهون المشبعة التي بدورها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ومن الممكن أن يعرض الإنسان للإصابة بجلطات «القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية»، وكذلك زيادة الدهون الثلاثية على القلب.

وحذر «محمد»، أيضا من التخزين الخاطئ للجبنة الرومي، لأنها من الممكن أن تسبب أمراض بالمعدة والجهاز الهضمي، وخاصة عند المحال لأنها من الممكن أن تؤدي إلى تكوين سموم مما يؤثر على الكبد وربما يؤدي إلى تليفه.

استشاري التغذية: الجبنة الرومي تسبب زيادة الوزن

ومن أضرار الجبنة الرومي أيضا أنها تسبب زيادة الوزن أي الإصابة بالسمنة لذا نصح استشاري التعذية بعدم الإفراط في تناولها ويفضل استبدالها بالجبن الطبيعية تحتوي على فيتامينات وكالسبوم تحافظ على الجسم

وأكد محمد أن يجب أصحاب مرضى الضغط والسكري من الابتعاد عن تناول الجبنة الرومي لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.