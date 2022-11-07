6 طرق للامتناع عن تناول المشروبات الغازية وتجنب مشاكلها الصحية.. حلول سحرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

المياه الغازية من المشروبات الأساسية في حياة بعض الأشخاص الذين يحرصون على تناولها بشكل يومي سواء مع الأكل أو بين الوجبات ولا يستطيعون الابتعاد عنها، ومن المتعارف عليها أنها تسبب أضرار على الصحة أبرزها الهشاشة في العظام لذا نقدم في السطور التالية طرق الامتناع عنها.

شرح الدكتور محمد عادل، استشاري التغذية، أن يمكن الامتناع عن تناول المشروبات الغازية من خلال عدة طرق، وهي كما يلي.

الحل وراء الامتناع عن تناول المشروبات الغازية

- الحرص على شرب المياه بشكل مستمر، والابتعاد عن المياه الغازية التي تعطي الجسم الكثير من السكريات التي لا يحتاجها وزيادة نسبة السكر مما يسبب مشاكل خطيرة.

- العمل على تذكير النفس باستمرار أن هذه المشروبات تحتوي على أضرار وأن يجب التخلص منها، وأن يمكنك التحكم فيها ولا تتركها تسيطر عليك حتى لا تصاب بمشاكل صحية.

استشاري التغذية: خلط المياه الغازية بالماء

- في البداية في حال كان الأمر صعب يمكن العمل على خلط المشروبات الغازية بالماء، أي وضع المياه مع المياه الغازية وذلك من أجل التقليل من نسبة السكر وكذلك ستجد المذاق غير المعتاد ومع مرور الوقت ستفقد الطعم المميز لها وتجد نفسك قادرا على الامتناع عنها بسهولة.

- ممارسة الرياضة من الأمور المهمة والتي تجعلك تمتنع عن المنتجات غير الصحية.

- استبدال المياه الغازية بمشروبات أخرى صحية ومذاقها شهي.

- النوم العميق أي الكافي للشخص مهم جدا لصحة الإنسان وتساعد على الامتناع عن المياه الغازية.