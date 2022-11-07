عبير فؤاد تقدم أبراج الرجال الخجولة: «اعرفي مين مش هيكشف لك عن مشاعره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخجل من الصفات المتعارف عليها أنها تكون لدى النساء، إلا أن هناك أيضا بعض الرجال الذين يشعرون بالخجل في عدة مواقف وهو ما نرصده في السطور التالية.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أبراج الرجال الخجولة وهما برج الحمل وبرج الجدي وشرحت الأسباب وراء ذلك.

أبراج الرجال الخجولة

أصحاب برج الجدي وبرج الحمل، يشعرون بخجل، لأنهم أشخاص لديهم اعتزاز بأنفسهم لذا يخشون التعرض لمواقف محرجة، ولا يستطيعون المواجهة: «مع أنهم بيدعوا الشجاجة والجراءة لكن هما بيتكسفوا» بحسب عبير فؤاد.

وصاحب برج الحمل يخشى الشعور بالجرح بسبب معاملة سيئة من الآخرين، أما صاحب برج الجدي شخص لديه كبرياء جدا ما يجعله في قلق أن يتم جرحه ويعتقد الآخرين أنه مغرور بسبب طريقة تعبيره إلا أنه يكون خجل.

أصحاب الحمل والجدي يخشون التعبير عن الحب

يشعر أصحاب الحمل والجدي بخوف للتعبير عن مشاعر الحب بسبب الخجل، ويشعرون بصعوبة للكشف عن ما بداخلهم للطرف الآخر موضحة خبيرة الأبراج: «بيتكسفوا أن يقولوا مشاعرهم، وبيخافوا لو ده حصل يتجرح أو يترفض».