نصائح مهمة للتعامل مع الطفل الانطوائي.. احترام خصوصيته أولا

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد الانطوائية من السمات السلبية التي قد تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم ولا سيما في ذلك الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن الانطوائيين يشكلون ما لا يقل عن 50% من سكان العالم، على الرغم من ذلك، يعتقد الكثير من الآباء أن الانطوائية هي صفة غريبة، ويجب أن يتحلى الطفل بالاجتماعية بأي وسيلة، وهو ما قد يخلق طرق خاطئة عند التعامل معه، بل ويزيد من انطوائيته.

وكشف موقع heysigmund العالمي أنه هناك عدد من الخطوات الصحيحة التي يجب على الآباء اتباعها، عند محاولة علاج أزمة الشعور بالانطوائية لدى صغارهم، والتي من بينها:

1- قبله واحتضنه

يجب عليك أن تتقرب من طفلك الانطوائي وتقبله وتحتضنه من حين لآخر وذلك حتى يشعر بالطمأنينة تجاهك، ويكن قادرًا على تكوين صداقة قوية لديك وبالتالي مساعدته على تكوين علاقات أقوى بالمحيطين به فيما بعد.

2- البحث عن منافذ للتعبير عن الذات

لدى الانطوائيين حاجة أساسية للتعبير عن أنفسهم، لذا شجع طفلك على إيجاد منافذ صحية له يتمكن من خلالها الحديث عما يدور بداخله، وذلك من خلال الكتابة الإبداعية أو كتابة اليوميات أو ممارسة اليوجا وغيرهم من الوسائل الأخرى.

3- احترام حاجته إلى الخصوصية

غالبًا ما يفترض الآباء أنه يجب أن تقوم الأسرة بأكملها إلى مشاركة النشاطات اليومية معًا، كالخروج للتنزه، أو ممارسة الرياضة، وغيرهم، ولكن هذا الأمر فقط قد يكون مرهقًا بالنسبة للطفل الانطوائي، لذلك يتعين عليك السماح له بالحصول على بعض الخصوصية والهدوء لأن الانطوائيين يعيدون شحن طاقاتهم من خلال العزلة ويحتاجون إلى وقت هادئ لمعالجة ما يلاحظونه.