«وجبات صديقة للبيئة».. قائمة بأفضل الأطعمة الصحية منخفضة الكربون

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ أمس مؤتمر قمة المناخ وقد أُعلن أنه جرى وضع قوائم طعام منخفضة الانبعاثات الكربونية وصديقة للبيئة لضيوف مؤتمر المناخ للسعي لتقليل الانبعاثات الضارة، لدعم قضايا المناخ والعمل على نشر ثقافة الوعي البيئي والتغيرات المناخية لمعظم أفراد المجتمع، لذلك نقدم لكم ماذا تعني مصطلح وجبات صديقة للبيئة وما محتوياتها.

وفي هذا الصدد أوضحت «هالة المناخلي»، استشاري السلامة والصحة المهنية والبيئة، في تصريح خاص لـ«هن»، أن مصطلح الوجبات صديقة البيئة تعني أن أغلب الوجبات تكون منخفضة الكربون بمعني أي منتج غذائي يحد من تأثيره البيئي عندما يتعلق الأمر بالإنتاج والمعالجة والتحضير والنقل والتعبئة والنفايات، فإذا تمت زراعة منتج وإنتاجه وتسويقه محليًا، فإنه يقلل من استخدام الكربون من حيث وقود النقل، مما يعني أنه لم يؤثر سلبًا على الأرض من حيث المعالجة والإنتاج.

- تعريف مصطلح وجبات صديقة للبيئة:

وعددت «المناخلي» التعريفات الخاصة بمصطلح الوجبات صديقة للبيئة في المصطلحات التالية:

- هي الوجبات التي تحافظ على البيئة من خلال تقليل الغازات والملوثات والأضرار المنبعثة عن الأغذية.

- التي يتم فيها إجراء قياسات لكل من انبعاثات الكربون الناتجة عن نوع الطعام.

- تكون فيها العناصر الغذائية مسؤولة بيئيًا من خلال احتوائها على مكونات غير ملوثة للبيئة إيمانًا بواجب الاعتناء بكوكب الأرض.

- الوجبات التي تحد من البصمة الكربونية وتساعد في الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

- وجبات مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد في دعم جهاز المناعة مما يؤثر بالإيجاب على البيئة.

- الوجبات الصديقة للبيئة تنتشر حول العالم

وأضافت «المناخلي» لـ«هن» أنه بالفعل بدأت العديد من البلدان في المساعدة على نشر الوجبات والأغذية صديقة البيئة لإحداث تأثير أكثر إيجابية على صحة المواطنين وكذلك على كوكب الأرض، وإن النظام الغذائي منخفض الكربون هو نظام غذائي يأخذ في الاعتبار تأثير الطعام الذي نختاره على صحتنا مع مراعاة تأثيره على كوكب الأرض، حيث يتم استبدال اختيار اللحوم بالألبان والأطعمة المصنعة بنظام غذائي من الأطعمة الطازجة والمحلية والموسمية التي يتم إنتاجها ومصادرها بشكل مستدام والتي يتم التخلص منها بطريقة أمنه وصديقة للبيئة.

وأكدت أن المرأة المصرية يمكنها المساعدة في إحداث تأثير إيجابي على صحة الأسرة من خلال استخدام الوجبات الصديقة للبيئة، مثل هذه الوجبات عبارة عن طعام نباتي بدون إضافة أي لحوم وذلك من أجل تقليل الانبعاثات في الجو.

- مكونات الوجبات الصديقة للبيئة

- تتمثل في ندرة اللحوم الحمراء مما يقلل من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستبدالها بمصادر البروتين النباتي وهي البديل الأمثل للحوم.

- البقوليات لأنها تقلل التقلبات المناخية، إذ أنها مفيدة للتربة وتوفر الفيتامينات والمعادن الحيوية.

- مصادر الأطعمة النباتية عالية البروتين مثل الفول والعدس والفاصوليا والخضروات الورقية.

- المأكولات البحرية التي يتم صيدها بشكل مستدام لأن الأعشاب البحرية تنمو بمعدل أسرع بكثير من النباتات البرية ولديها القدرة على إزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون.