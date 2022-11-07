هل القهوة ترفع الضغط؟.. خبيرة تغذية تجيب وتحذر النساء الحوامل منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل القهوة ترفع الضغط؟، سؤال يتبادر كثيرًا في أذهان العديد من الأشخاص، وذلك نظرًا لارتباط علاقة هذا المشروب بارتفاع ضغط الدم بصورة ملحوظة، خاصة وأنه يعد من أكثر المشروبات التي تلقى إقبالًا على مستوى العالم، لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين؛ مما يجعله من المواد التي تساعد على الشعور باليقظة والنشاط في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتوضيحًا لما يتم تداوله بشأن التساؤلات نحو هل القهوة ترفع الضغط؟، كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، حقيقة هذا الأمر.

هل القهوة ترفع الضغط؟

وللرد على تساؤلات هل القهوة ترفع الضغط أم لا، قالت خبيرة التغذية، إن تناول القهوة بشكل صحي ومعتدل لا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ لكن في حال الإفراط من الحصول عليها، فإنها تزيد من انقباضات القلب وبالتالي تساهم في رفع ضغط الدم.

ونصحت «شعير» خلال حديثها بعدم الإفراط في تناول أكواب القهوة على مدار اليوم، وذلك حتى لا يتم التعرض لأزمة ضغط الدم المرتفع وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

هل القهوة ترفع الضغط للحامل

أما بالنسبة لتسبب القهوة في رفع الضغط للحامل، حذرت خبيرة التغذية النساء الحوامل ذوات ضغط الدم العالي من تناولها، وذلك لأنها قد تعرضهن لحدوث تسمم في بعض الحالات، «تمتنع عن القهوة لو ضغطها عالي لأنها ممكن يحصلها تسمم، أما لو كويسة ومش بتعاني من الضغط العالي، ليها فنجان واحد في اليوم ويكون الصبح بدري».

هل القهوة ترفع السكر

أما من ناحية تسبب القهوة في رفع نسبة السكر بالدم، أوضحت خبيرة التغذية أن مشروب القهوة ليس له علاقة بارتفاع نسب السكر، لكن يجب توخي الحذر على مصاب هذا المرض عند تناولها مع الاطمئنان من ضبط معدل ضغط الدم لديه.

وفي حالة واحدة قد ترتفع نسبة السكر بالدم لدى مريض السكري عند تناول هذا المشروب، وذلك في حال شرب القهوة المضاف إليها المبيضات بأنواعها المختلفة.

هل القهوة ترفع ضغط العين

ونقلًا عن موقع «مايو كلينك» الطبي، فإنه هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين، والتي قد يأتي الإفراط في تناول القهوة واحدًا منها، لأنها قد تزيد من ضغط الدم، وبالتالي يزداد الضغط بالعين.

وتتمثل أسباب ارتفاع ضغط العين في التالي:

1- وجود خلل في إنتاج وتصريف السوائل داخل العين، وهو ما يعرف بـ«الخلط المائي».

2- عدم عمل القنوات التي تستنزف السائل داخل العين بشكل جيد.

3- إنتاج المزيد من السوائل باستمرار ولكن لا يمكن تصريفها بسبب قنوات الصرف التي تعمل بشكل غير صحيح.

فوائد القهوة للبشرة

1- علاج حب الشباب

يساهم استخدام مقشر القهوة للوجه في التقليل من ظهور البثور السوداء، والتقليل من البقع الناتجة عنها، ويمكن الحصول على ماسك القهوة بوضع القليل منها على كمية من زيت الزيتون وتدليك البشرة باستخدامها بحركات دائرية، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

2- مكافحة الشيخوخة

تساهم القهوة في مكافحة الشيخوخة وكذلك تأخير ظهور علاماتها على البشرة، حيث يتم ذلك من خلال تناول كوبًا واحدًا منها بشكل يومي.

3- الوقاية من سرطان الجلد

تعد القهوة غنية بفيتامين «ب 3»، الذي يعد مادة فعالة في حماية البشرة من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، لذلك ينصح خبراء التجميل باستخدام ماسك القهوة دائمًا بعد التعرض لأشعة الشمس خلال اليوم لساعات طويلة، وذلك لأنه يساهم في منع حدوث تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة للبشرة.