بعد تصدرها تريند جوجل .. إليك تفاصيل مرض "سيلينا جوميز" الذي يمنعها من الأمومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عانت المغنية وكاتبة الأغاني الأجنبية "سيلينا جوميز" من بعض المخاوف التي تخص الحمل بسبب دواء تتناوله لعلاج اضطراب ثنائي القطب، لأنها ترى بأن تلك الأدوية يمكن أن تؤثر على حياة الجنين.

قال الدكتور جونجان جوبتا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الأول للخصوبة وأطفال الأنابيب في دلهي، الهند، أن ارتباط أدوية ثنائي القطب بتأثيره السلبي على الحوامل، أمر غير صحيح، ولكن كل ما تحتاجة الأم هي المتابعة الدورية إلى أن تنتهي فترة الحمل بالكامل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع indianexpress.

قد تشعر سيلينا بمخاوف بشأن الحمل بسبب الدواء، ولكن هناك العديد من الأشخاص في نفس حالتها ويلدون أطفالًا دون مشاكل في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمد الأمر على توجيه الأم بطريقة مناسبة.

كيف تخطط النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب للحمل؟

يجب أن يكون هناك استخدام تقديري للأدوية اعتمادًا على شدة الحالة لدى النساء التي ترغب في الحمل، حيث يمكن مع التواصل بالطبيب الخاص أن يتم التوقف عن الدواء لفترة الحمل،ويعطى 5 ملغ من حمض الفوليك يوميًا، وإذا كانت الأعراض الذهانية شديدة، فيجب أن تستمر المرأة في تناول الدواء حتى أثناء الحمل.

كيف تتعامل مع أعراض ما بعد الولادة لدى الأمهات المصابات باضطراب ثنائي القطب؟

نظرًا لأن جسم المرأة يمر بتغيرات هرمونية كبيرة بعد الولادة، فإن الأمهات المصابات بالاضطراب ثنائي القطب يكونون عمومًا أكثر عرضة لذهان ما بعد الولادة، لذلك يجب أن يتم إخضاعهم للمراقبة، وتقديم المشورة من قبل طبيب نفسي إكلينيكي، وإعطائهم الأدوية اللازمة، ودعمهم من قبل الأسرة ومجموعات المساعدة الذاتية، كما يمكنها أن تقوم بإرضاع طفلها أثناء تناول الدواء، لذلك لا يجب القلق.

كما توصي النساء المصابات باضطراب ثنائي القطب ببناء روتين صحي، من خلال تناول نظام غذائي صحي، والحفاظ على رطوبة الجسم وممارسة تمارين التأمل للحفاظ على حالتها الجيدة، وتوخي الحذر من سكر الحمل، الذي يعتبر شائع بين النساء التي تعاني ثنائي القطب وذلك بسبب الدواء الخاص بالعلاج.

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