تظاهرات في مؤتمر المناخ لوقف تناول لحوم الحيوانات.. تحذير من الأنظمة النباتية: بعضها يؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اجتمع العالم لقبلة واحدة، وهي مصر حيث شهد اليوم أولى فاعليات مؤتمر المناخ العالمي، داخل مدينة السلام شرم الشيخ، لمناقشة تداعيات وتأثير تغير المناخ، وخلال اليوم الأول من المؤتمر، نظّم مجموعة من نشطاء المناخ، وقفة أمام قاعة المؤتمرات للمطالبة بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.

وقفة أمام مؤتمر المناخ لوقف تناول الحيوانات

ورفع مجموعة من النشطاء لافتات حملت صورا لبعض الحيوانات مدون عليها عبارات «لا تقتلني»، بأكثر من لغة وكذلك «أوقفوا قتل الحيوانات»، و«النظام النباتي هو الحل»، و«تحول لشخص نباتي»، و«اصنع السلام»، و«زراعة عضوية» و«نظام نباتي يحافظ على الكوكب»

وتعد مظاهرات اليوم، رسالة مُجددة للحديث عن الأنظمة النباتية، التي يتبعها العديد من الأشخاص حول العالم، إذ يمتنع الكثير عن تناول اللحوم والدواجن وحتى الأسماك، بينما يمتنع البعض الآخر حتى عن تناول الألبان من البيض والجبن والزبدة وغيرها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أنواع الأنظمة النباتية وفوائده ومخاطر بعضها.

أنواع الأنظمة النباتية

وشرحت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»، أنواع ومجموعات الأنظمة النباتية، مؤكدة إنها تنقسم إلى خمس مجموعات، جاءت على النحو التالي:

الـ Lacto vegetarian وهم نباتيين بيستخدموا منتجات الألبان في نظامهم الغذائي.

الـ Ovo Vegetarian وهو نظام نباتي مع بيض.

الـLacto-ovo vegetarian وهم نباتيبن يتناولوا البيض واللبن.

الـ Pescatarian نباتيبن يتناولون سمك.

الـ Vegan النظام النباتي الخالص بدون أي إضافات.

ما هو النظام الأفضل والاسوأ في النباتي؟

وحول النوع الأفضل بين كل الأنواع السابقة، قالت«صلاح»: «أفضل أنواع الأنظمة الغذائية هو نظام الـ Pescatarian، إذ يتناولون البيض والسمك واللبن في أنظمتهم الغذائية بحسب الدراسات، كما إنهم يتمتعوا بجلد وبشرة أفضل، وكفاءة الأعضاء، والبقاء لفترة أطول».

وعن اسوأ نظام، فإن الـ «Raw Vegan» أو النظام النباتي الخالص هو الأقل أهمية بسبب تأثر الجسم بمنعه من الكثير من المغذيات الهامة.

تحذير عاجل من الأنظمة النباتية: بعضها يؤدي للوفاة

وعلى الجانب الآخر، حذر الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، من بعض الأنظمة النباتية، موضحًا إن بعض الأنظمة تؤدي لخطر الشلل والوفاة.

وأضاف «جمال» خلال حديثه لـ«هُن»: «النظام الذي يمتنع فيه الشخص عن أي مصدر من المصادر الحيوانية والألبان، وحتى النظام الذي يعتمد على الأكل النيء يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، بسبب نقص المغذيات أو سوء التغذية، إذا لم يتم تنفيذه بالشكل السليم.

أشار إلى أن بعض المغذيات التي يحتاجها الجسم مثل الحديد، ذو المصدر النباتي امتصاصه قليل في الجسم، مقارنة بالحديد من المصدر الحيواني، إذ أن الشخص الذي يتبع النظام النباتي معرض للأنيميا، خاصة البنات والسيدات، كما أنه خطر على السيدات بفترات الحوامل

كما أشار استشاري التغذية، إلى أن النظام النباتي المعتدل له فوائد صحية، إذ أن معدل إصابة الأشخاص الذين يتبعونه يقل 3 مرات، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا متطرفًا.