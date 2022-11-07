الامارات | «الدومبرا» تصدح في دبي.. بأنغام الصداقة بين بلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على العلاقات بين دولة الإمارات وكازاخستان، نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع القنصلية الكازاخية في دبي حفلاً قدمته فرقة مكونة من طلبة من كازاخستان يقدمون ألحاناً على «الدومبرا»، وهي آلة موسيقية تراثية مهمة تتوارثها الأجيال منذ زمن في ذلك البلد.

وأكد قنصل عام كازاخستان راوان جوما بيك، أن الحفل الموسيقي يأتي بمناسبة مرور ثلاثة عقود من الصداقة والثقة بين البلدين الشقيقين، والتي قامت على مبادئ راسخة ظلت دائماً ثابتة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية تميزت بتعميق التعاون الثقافي والإنساني بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.

وأشاد بتنظيم «إكسبو 2020 دبي» الذي مثل نجاحاً كبيراً حققته دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي المهم، لافتاً إلى أنه كان للجناح الوطني لكازاخستان نصيب من النجاح، إذ حصل على جائزة فضية من مكتب المعارض الدولية في فئة تقديم الموضوعات.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بلال البدور، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين، مشيراً إلى أن الشعب الكازاخي من الشعوب المحبة والمتعاونة.