الامارات | عليا بهات ورانبير كابور يرزقان بصبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت الممثلة الهندية عليا بهات (29 عاماً) أمس، طفلتها الأولى من زوجها الممثل رانبير كابور (40 عاماً). وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن رانبير وعليا وصلا المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس. وكان رانبير وعليا قد تزوجا في أبريل الماضي، وأعلنت عليا نبأ حملها في أواخر يونيو الماضي. يُشار إلى أن عليا بهات بدأت مسيرتها الفنية مبكراً في فيلم سانغارش (1999)، الذي لعبت فيه دور فتاة صغيرة.