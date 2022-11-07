الامارات | كيبك تسجل درجة حرارة قياسية في نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوزت الحرارة في مقاطعة كيبك الكندية، أول من أمس، 23 درجة مئوية في مدينة مونتريال، وهو معدل غير مسبوق يزيد 15 درجة على المتوسط، كما أكدت وزارة البيئة. وسجل المعدل القياسي السابق في 10 نوفمبر 2020 عندما بلغت الحرارة 22.4 درجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل، إن «هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في نوفمبر منذ أن بدأنا تسجيل البيانات، إنه معدل قياسي». ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى نوفمبر 1948 عندما بلغت الحرارة 21.7 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة تدريجياً منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هواء دافئ من جنوب الولايات المتحدة. وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون ميتيوميديا باتريك دوبليسيس أن موجة الحر لن تستمر طويلاً، إذ «من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف الشهر تقريباً.. وقد يعني ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية».