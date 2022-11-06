لو لسة مبتدئة.. 5 منتجات مكياج أساسية في حقيبتك تعرفي عليهم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عندما يتعلق الأمر بالمكياج، فهناك العديد من المنتجات التي يمكنك تجربتها بمظهرك مثل بودرة الكونتور وهايلايتر وأحمر الخدود والماسكارا وباليت ظلال العيون والهايلايتر، القائمة لا حصر لها حقا، إذا كنت مدمنًا على المكياج.

منتجات التجميل بالتأكيد تجعل مظهرك خاليًا من العيوب ولكن ماذا لو لم يكن لديك العديد من المنتجات؟، فهل يمكنك الحصول على مظهر مكياج مثالي مع عدد قليل من المنتجات؟

سؤال أجابت عنه خبيرة التجميل كريز عماد، لـ«هُن» مؤكدة إن هناك بعض الأدوات الأساسية التي تلعب دور كبير في إبراز ملامح الوجه.

5 منتجات مكياج أساسية في حقيبتك تعرفي عليهم

وتحتاج الفتيات عادًة لـ5 مستحضرات تجميل أساسية لتطبيق مكياج ممكيز دون تكلفة عالية، وهي:

1- كونسيلر

2- بودرة مضغوطة

3- باليت ظلال العيون

4- الماسكارا

5- أحمر الشفاه

خطوة بخطوة كيف تطبقي المكياج الأساسي؟

الكونسيلر

ابدئي بوضع خافي العيوب (الكونسيلر) على بشرتك المرطبة من أعلى جفونك وتحت عينيك وقليلًا على وجهك بالكامل.

يساعد الكونسيلر في إخفاء العيوب والهالات السوداء وتوحيد لون بشرتك، فقط استخدمي أطراف أصابعك لمزج الكونسيلر.

بودرة مضغوطة

تلعب البودرة المضغوطة، أو بودرة التثبيت دورًا كبيرًا في تثبيت الكونسيلر في مكانه، إذن هذا هو المنتج الذي سيساعدك على تثبيت قاعدة مكياجك، كما أنه يعطي وجهك تغطية خفيفة، لذلك بعد الانتهاء من استخدام خافي العيوب ضعي بودرة لإضفاء لمسة نهائية مثالية عليه.

الباليت

ظلال العيون ضروري كي تبدو جذابة، يتم تطبيقه بشكل أساسي على الجفون، ويمكن أيضًا وضع ظلال العيون تحت عينيك أو عظام الحاجب علاوة على ذلك، يمكن استخدامه كأحمر خدود.

استخدمي درجة اللون الوردي الفاتح لاحمرار تفاحة وجنتيك.

الماسكارا

تفتح الماسكارا العيون وتجعلها تبدو أكثر جمالاً، كما إنها تعمل على تغميق الرموش وتكثفها وتجعدها مما يعزز جمال العيون.

ضعي الماسكارا على رموشك العلوية والسفلية، واستخدمي نفس الماسكارا لتحديد وملء حواجبك، ولكن استخدميكمية قليلة منه للحفاظ على طبيعته.

أحمر الشفاه

اختاري درجة أحمر الشفاه المفضلة لديك وضعيها على الجزء العلوي والسفلي من شفتيك، فأحمر الشفاه يجعل المرء يبدو جذاباً ويضيء الابتسامة إذا اخترت الظل المناسب.