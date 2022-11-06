الإنقاذ الأكثر رعبا.. النيران تلتهم 37 طابقا سكنيا- والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – روان شريف

نشب حريق بمبنى سكني مكون من 37 طابق بمنطقة مانتهان في مدينة نيويورك، مما أسفر عن إصابة 38 شخص، ومن بينهم اثنان أصيبوا بجروح خطيرة.

وتبين أن الحريق اندلع في الساعة 10 صباحا، بفعل بطارية سكوتر إلكتروني أو دراجة FDNY والموجودة بالطابق الـ 20 من المبنى السكني، وفقا لما جاء بموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مسؤولون بمدينة نيويورك، إنه عند حدوث الحريق هرب ما لا يقل عن 20 ساكن إلى سطح المبنى، بينما حاول آخرون الهروب من الحريق من خلال النوافذ، ويظهر ذلك في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر في الفيديو وصول رجال الإطفاء ومحاولتهم في إنقاذ شخصين متشبثين بحبل من إحدى نافذات المبنى.

كما ظهر رجال الإطفاء بالفيديو في مشهد مرعب أثناء إنقاذهم لسيدة يسحبونها من نافذة بالطابق الـ 20 بعدما بدأت النيران في التهام الطابق بالكامل، وخلع أحد رجال الإنقاذ قناعه وأعطته للسيدة حتى تتمكن من التنفس بشكل سليم لحين انتهاء عملية الإنقاذ، والتي انتهت في غضون دقيقة واحدة.

ووصف نائب مساعد الرئيس فرانك ليب، عملية الإنقاذ بأنها "الملاذ الأخير منFDNY"، كما أشادت مفوضة مكافحة الحرائق بنيويورك، لورا كافانا، بالإجراءات السريعة التي اتخذها المستجيبون لإنقاذ سكان المبنى.

وقالت رايلي يانكوفسكي، أحد سكان المبنى، والتي تبلغ من العمر 23 عام، إنها لم تكن تشعر باحتراق المبنى حتى بدأ السكان بالصراخ والهروب من المبنى، فبدأت هي الأخرى بالركوض، موضحة: "بينما كنت أركض في الفناء ، انفجرت النافذة والزجاج يتطاير وأنا على الهاتف وأمي تصرخ من أجل حياتي"

وصرح مسئولون بنيويورك، أنهم بدأوا في التحقيقات لمعرفة الصورة الكاملة لوقوع الحادث، كما أشاروا إلى أن هناك فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات لقت مصرعها في الشهر الماضي، داخل مبنى سكني في منطقة كوينز بسبب حريق من هذا القبيل.

وقال رئيس دائرة الإطفاء مارشال دان فلين للصحفيين، إن هناك 200 حريق لبطارية ليثيوم أيون في مدينة نيويورك هذا العام، وتوفي 6 أشخاص نتيجة لذلك.

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