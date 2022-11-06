بإطلالة مونوكروم.. منة عرفة بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة منه عرفة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

حيث خضعت لجلسة تصوير ظهرت من خلالها بإطلالة جذابة وناعمة، وارتدت بدلة سوداء كلاسيك.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أن يكون المكياج بسيط، وقامت برسم عينها باللون الأسود ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي وكان بواسطة هايا ابراهيم.

واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى بواسطة مصفف الشعر محمد أمين.

وجاء تعليقات الجمهور على الإطلالة كالتالي:" يامحلاكي بالأسود، حلو اللوك عليكي، مشاء الله عيونك حلوه".