من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

سرطان القصبة الهوائية هو أحد الأنواع الفرعية من سرطان الرئة، حيث ينتشر في الغدد المخاطية والقنوات الهوائية وفي الشعب الهوائية، ويمكن أن يتفاقم الأمر و ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، لذا يجب معرفة العلامات التي تؤكد الإصابة به.

علامات سرطان الشعب الهوائية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline.

السعال المستمر.

صفير في الصدر.

سعال مصاحبة دم.

مخاط مدمم.

ألم في الصدر يزداد سوءًا عندما تأخذ نفسًا عميقًا أو تضحك أو تسعل.

ضيق في التنفس.

بحة في الصوت.

الشعور بالضعف والتعب.

قد تشمل الأعراض التي ينتشر فيها السرطان ما يلي:

آلام الورك والظهر.

صداع .

الشعور بالدوخة.

خدر في الذراع أو الساق.

اصفرار العين والجلد.

تضخم الغدد الليمفاوية.

فقدان الوزن غير المبرر.

الأسباب

التدخين أحد الأسباب أكثر شيوعًا فهي المسؤولة عن ما يقرب من 90% من حالات سرطان الرئة المتنوعة.

استنشاق المواد الكيميائية الخطرة مثل الأسبست والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل واليورانيوم وبعض المنتجات البترولية.

التعرض لعوادم السيارات بكثرة والجزيئات الأخرى في الهواء.

العوامل الوراثية والتاريخ العائلي.

التعرض لمستويات عالية من الزرنيخ من المواد الكيميائية في مياه الشرب.

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