لن تصدق.. ببغاء يسرق سماعة أذن مراسل عبر بث تلفزيوني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في تصرف غريب قام ببغاء بالجلوس على كتف مراسل وسرقة سماعة أذنه من تشيلي خلال بث تلفزيوني مباشر.

وانتهى الأمر ببث اللحظة المرحة على قناة Chilevision عندما كان الصحفي نيكولاس كروم يتحدث عن ارتفاع عمليات السطو في أحد أحياء سانتياغو.

وتُظهر اللقطات في الفيديو اللحظة التي طار فيها الببغاء إلى المراسل وجلس على كتفه وبعد لحظات اقترب من سماعة أذنه أثناء وجوده في كادر الكاميرا، وفق ما أورد موقع " timesnownews".

وبالرغم من ذلك واصل كروم تقريره، بينما كان يشير في نفس الوقت إلى المصور لاسترداد سماعات الابيربود.

وفي النهاية أسقط الببغاء السماعة على مسافة قصيرة وتمكن الطاقم من الحصول عليها.

وفي حادثة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، سرق كلب ميكروفون من مذيعة طقس وهرب.

وكانت مراسلة الطقس ناديجدا سيريزكينا، تقدم تقريرًا مباشرًا في موسكو عندما قفز كلب مسترد ذهبي وانتزع الميكروفون من يديها.

وبعد لحظات تمكنوا فريق العمل من الإمساك بالكلب وعادت المراسلة ومعها الميكروفون في يديها والمسترد المسمى مارتن الذي وصفته المحطة التلفزيونية بأنه كلب "لطيف وممتع".

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